Adana'da Balyozlu Hırsızlık: 650 Bin TL'lik Ekipman Çalındı

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: 4,5G'de Büyük Gelişme
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: 4,5G'de Büyük Gelişme
Bayram tatilinin ilk 3 gününde 27 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatilinin ilk 3 gününde 27 kişi hayatını kaybetti
LGS Sınav Başvuruları Yarın Başlıyor
LGS Sınav Başvuruları Yarın Başlıyor
Yeni Yönetmelikle Online Alışverişte Güvenlik Artıyor
Yeni Yönetmelikle Online Alışverişte Güvenlik Artıyor
Devlet Bahçeli: CHP'nin Politikası Milli İradeyi Yok Sayıyor
Devlet Bahçeli: CHP'nin Politikası Milli İradeyi Yok Sayıyor
Bakan Göktaş'tan Aile Yılı'na Özel Açıklamalar
Bakan Göktaş'tan Aile Yılı'na Özel Açıklamalar
Su Tasarrufunda Yüzde 40 Başarı: Yeni Projeler Geliyor
Su Tasarrufunda Yüzde 40 Başarı: Yeni Projeler Geliyor
Bu yıl 500 pilotumuz daha olacak
Bu yıl 500 pilotumuz daha olacak
Meteoroloji'den 7 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı
Meteoroloji'den 7 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı
Kasa kasa domatesi çöpe döktü, cezasız kalmadı
Kasa kasa domatesi çöpe döktü, cezasız kalmadı
Kurumlar vergisi beyan dönemi bugün başlıyor
Kurumlar vergisi beyan dönemi bugün başlıyor
LGS'ye ilişkin sıkça sorulan sorular ve cevapları
LGS'ye ilişkin sıkça sorulan sorular ve cevapları
Havacılıkta Yolcu Hakları Artık Dijital Platformda
Havacılıkta Yolcu Hakları Artık Dijital Platformda
Türk baba ile oğlu İsveç'te 'kahraman' ilan edildi
Türk baba ile oğlu İsveç'te 'kahraman' ilan edildi
12 binden fazla iş yeri denetlendi, 920 milyon TL ceza kesildi
12 binden fazla iş yeri denetlendi, 920 milyon TL ceza kesildi
Bayramın ilk iki gününden acı bilanço: 19 can kaybı
Bayramın ilk iki gününden acı bilanço: 19 can kaybı
TBMM'ye gelen ilginç talepler: Kediler ve köpekler şehri kurulsun
TBMM'ye gelen ilginç talepler: Kediler ve köpekler şehri kurulsun
Yeni Standart Yürürlüğe Giriyor! Faturalar Yüzde 25 Düşecek
Yeni Standart Yürürlüğe Giriyor! Faturalar Yüzde 25 Düşecek
Ekonomi Gündemi: Bayram Sonrası Yoğun Takvim
Ekonomi Gündemi: Bayram Sonrası Yoğun Takvim
Le Pen'in 2027 seçim planları mahkeme kararıyla tehlikede
Le Pen'in 2027 seçim planları mahkeme kararıyla tehlikede
Dolandırıcıların Yeni Taktiği: Sazan Sarmalı Gayrimenkule Sıçradı
Dolandırıcıların Yeni Taktiği: Sazan Sarmalı Gayrimenkule Sıçradı
İnternetten Alışverişte Yeni Dönem: Şeffaflık ve Güvenlik Artıyor
İnternetten Alışverişte Yeni Dönem: Şeffaflık ve Güvenlik Artıyor
Silivri Cezaevi Kantin İddialarına DMM'den Yanıt
Silivri Cezaevi Kantin İddialarına DMM'den Yanıt
Depremzedeye verilen trafik cezası KDK'nın girişimiyle iptal edildi
Depremzedeye verilen trafik cezası KDK'nın girişimiyle iptal edildi
Küresel şebeke dışı yenilenebilir enerji kapasitesi arttı
Küresel şebeke dışı yenilenebilir enerji kapasitesi arttı
MHP-DEM Parti ilk kez bayramlaştı
MHP-DEM Parti ilk kez bayramlaştı
Türkiye'nin Yeni Teşvik Sistemiyle Kalkınma Hamlesi
Türkiye'nin Yeni Teşvik Sistemiyle Kalkınma Hamlesi
Konut Fiyatlarını Düşürecek Adım: EİDS Sistemi Geliyor
Konut Fiyatlarını Düşürecek Adım: EİDS Sistemi Geliyor
Sürücüler ceza değil tatlı yedi
Sürücüler ceza değil tatlı yedi
Ömer Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanına Sert Tepki
Ömer Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanına Sert Tepki
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Adana'da Balyozlu Hırsızlık: 650 Bin TL'lik Ekipman Çalındı

Adana'da bir hırsız, balyozla duvarı kırarak girdiği dükkandan 650 bin TL'lik ekipman çaldı. Güvenlik kameralarına rağmen suçunu inkar etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Nisan 2025 10:24, Son Güncelleme : 01 Nisan 2025 10:25
Yazdır
Adana'da Balyozlu Hırsızlık: 650 Bin TL'lik Ekipman Çalındı

Adana'da meydana gelen ilginç bir hırsızlık olayında, bir hırsız balyoz kullanarak duvarı kırdı ve enstrüman dükkanından 650 bin TL değerinde ekipman çaldı. Suç ortağıyla birlikte kaçan hırsız, güvenlik kamerası görüntülerine rağmen "Evdeki malzemeleri bir arkadaşım, emaneten bıraktı" diyerek suçu inkar etti. Polis operasyonu sonucunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Hırsızlık Olayı Detayları

Olay, 3 Mart sabahı saat 05.00 sıralarında Yüreğir ilçesinde bulunan PTT Evleri Mahallesi'ndeki enstrüman dükkanında gerçekleşti. Yüzünü kapüşon ve atkıyla gizleyen A. Ü. (37), Ö.D.'ye ait dükkana balyozla duvarı kırarak girdi.

Çuval Dolu Eşyalarla Kaçış

Şüpheli, dizüstü bilgisayar ve 82 adet ses ve görüntü sistemini yanındaki çuvala doldurdu. Ardından, eşyalarla birlikte açtığı duvar deliğinden çıkarak suç ortağının motosikletine binip kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçmişteki Suçları

İş yeri sahibinin durumu fark edip polisi araması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası incelemesi sonucunda, yüzünü kısa bir an gösteren kişinin A.Ü. olduğu belirlendi. Ayrıca, şüphelinin daha önce de horoz çaldığı ve 5 ayrı hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi.

Polis Operasyonu ve Tutuklama

Polis, şüphelinin adresine operasyon düzenleyerek yakaladı ve evde yapılan aramada çalınan eşyaların bir kısmını ele geçirdi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'Nitelikli Hırsızlık' suçundan tutuklandı ve cezaevine teslim edildi.Şüpheli A.Ü., savunmasında "Ben o sokaktan hiç geçmedim. Hırsızlığı kim yaptı, bilmiyorum. Evdeki malzemeleri bir arkadaşım, emaneten bıraktı" dediği öğrenildi. Ayrıca, motosikleti süren suç ortağının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber