Ticaret Bakanlığı Gümrük Yetkilerini Yeniden Düzenledi
Ticaret Bakanlığı Gümrük Yetkilerini Yeniden Düzenledi
Benzine Zam Geliyor
Benzine Zam Geliyor
LGS Başvuruları Bugün Başlıyor
LGS Başvuruları Bugün Başlıyor
Binlerce kişinin emeklilikleri iptal edilecek: Maaşları geri alınacak!
Binlerce kişinin emeklilikleri iptal edilecek: Maaşları geri alınacak!
Doğalgazda Kademeli Tarife Dönemi Başlıyor
Doğalgazda Kademeli Tarife Dönemi Başlıyor
Bakan Tunç: Hukuksuz boykot çağrıları kabul edilemez
Bakan Tunç: Hukuksuz boykot çağrıları kabul edilemez
Uraloğlu: Boykot adı altında yürütülen kirli söylemler, bu milleti yıldıramaz
Uraloğlu: Boykot adı altında yürütülen kirli söylemler, bu milleti yıldıramaz
Yumaklı: Kendi esnafımıza sırtımızı dönmek, kendi emeğimizi baltalamaktır
Yumaklı: Kendi esnafımıza sırtımızı dönmek, kendi emeğimizi baltalamaktır
Yerlikaya: Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir, boykot çağrılarıyla eğip bükülemez
Yerlikaya: Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir, boykot çağrılarıyla eğip bükülemez
Hastane İhmali İddiası: Serum sonrası fenalaşıp öldü
Hastane İhmali İddiası: Serum sonrası fenalaşıp öldü
Bakan Bolat: Esnaf Boykot Çağrılarına Tazminat Davası Açabilir
Bakan Bolat: Esnaf Boykot Çağrılarına Tazminat Davası Açabilir
Altun: Ekonomik İstikrara Yönelik Tehditler Sabotajdır
Altun: Ekonomik İstikrara Yönelik Tehditler Sabotajdır
İstanbul'da Ekonomik Boykot Çağrılarına Soruşturma
İstanbul'da Ekonomik Boykot Çağrılarına Soruşturma
Türkiye'den Forbes Listesi'ne 35 Milyarder Girdi
Türkiye'den Forbes Listesi'ne 35 Milyarder Girdi
ESK Genel Müdürü Kayhan, trafik kazasında hayatını kaybetti
ESK Genel Müdürü Kayhan, trafik kazasında hayatını kaybetti
Deprem Bölgesine Yeni Finansman: İşte Yararlanacak İller
Deprem Bölgesine Yeni Finansman: İşte Yararlanacak İller
Samsun-Sarp Demir Yolu Projesi Yatırım Programına Alındı
Samsun-Sarp Demir Yolu Projesi Yatırım Programına Alındı
Emlak ve Araç İlanlarında Yeni Dönem
Emlak ve Araç İlanlarında Yeni Dönem
Bakan Tunç: Marmara Cezaevi'nde İşkence İddiaları Gerçek Dışı
Bakan Tunç: Marmara Cezaevi'nde İşkence İddiaları Gerçek Dışı
Kasalarca domatesi çöpe döken pazarcıya inceleme
Kasalarca domatesi çöpe döken pazarcıya inceleme
Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen uygulamalar
Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen uygulamalar
Kanser Tedavilerinde İlave Ücret Alınmayacak
Kanser Tedavilerinde İlave Ücret Alınmayacak
Mart Ayında İstanbul'da Enflasyon Rakamları Açıklandı
Mart Ayında İstanbul'da Enflasyon Rakamları Açıklandı
Bakan Fidan, Fransa'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek
Bakan Fidan, Fransa'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: 4,5G'de Büyük Gelişme
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: 4,5G'de Büyük Gelişme
Yeni Yönetmelikle Online Alışverişte Güvenlik Artıyor
Yeni Yönetmelikle Online Alışverişte Güvenlik Artıyor
Devlet Bahçeli: CHP'nin Politikası Milli İradeyi Yok Sayıyor
Devlet Bahçeli: CHP'nin Politikası Milli İradeyi Yok Sayıyor
Bakan Göktaş'tan Aile Yılı'na Özel Açıklamalar
Bakan Göktaş'tan Aile Yılı'na Özel Açıklamalar
Su Tasarrufunda Yüzde 40 Başarı: Yeni Projeler Geliyor
Su Tasarrufunda Yüzde 40 Başarı: Yeni Projeler Geliyor
Bu yıl 500 pilotumuz daha olacak
Bu yıl 500 pilotumuz daha olacak
Ana sayfaHaberler Eğitim

LGS Başvuruları Bugün Başlıyor

Liselere Geçiş Sistemi sınavı için başvurular bugün başlıyor. Sınav 15 Haziran'da yapılacak ve sonuçlar 11 Temmuz'da açıklanacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Nisan 2025 08:30, Son Güncelleme : 02 Nisan 2025 08:30
Yazdır
LGS Başvuruları Bugün Başlıyor

Yüzbinlerce 8'inci sınıf öğrencisi için heyecan dorukta. 15 Haziran'da gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava başvuru süreci bugün başlıyor. Öğrenciler, bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettirmeli. Sınav sonuçları ise 11 Temmuz'da açıklanacak.

LGS Sınav Başvuruları ve Tarihleri

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran'da yapılacak. Başvurular, 2-16 Nisan tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrencilerden, sınav için herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

LGS'ye ilişkin sıkça sorulan sorular ve cevapları

MEB'den Öğrencilere Uyarılar

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenciler için bazı önemli uyarılarda bulunuyor. Başvuru yapmadan önce, bilgilerin güncel olup olmadığını mutlaka kontrol ettirin. Bu kontroller, öğrencilerin kayıtlı olduğu okul müdürlüklerince gerçekleştirilecek ve öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacak.

Sınav Detayları

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 2 oturum şeklinde uygulanacak:

  • Sözel oturum saat 09.30'da başlayacak ve öğrencilere 50 soru yöneltilecek, 75 dakika süre tanınacak.
  • Sayısal oturum ise 11.30'da başlayacak ve 40 soru için 80 dakika süre verilecek.

Sınav Sonuçları ve Tercih Süreci

Sınav takvimine göre; sonuçlar 11 Temmuz'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde duyurulacak. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler için tercih süreci başlayacak. Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 4 Ağustos'ta ilan edilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber