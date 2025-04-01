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Deprem Bölgesine Yeni Finansman: İşte Yararlanacak İller

Türkiye, depremden etkilenen illerde istihdamı korumak ve artırmak amacıyla Dünya Bankası'ndan 500 milyon dolarlık finansman temin etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Nisan 2025 18:55, Son Güncelleme : 01 Nisan 2025 18:52
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Deprem Bölgesine Yeni Finansman: İşte Yararlanacak İller

Türkiye, deprem bölgesindeki istihdamın korunması ve bölgede ek istihdam oluşturulması amacıyla işletmelere yönelik olarak 500 milyon dolarlık yeni dış finansman sağladı. Bu finansman, depremden etkilenen bölgelerdeki ekonomik toparlanmayı hızlandırmayı hedeflemektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığından aldığı bilgilere göre, Türkiye'nin çeşitli alanlarda uygun koşullu ve uzun vadeli dış finansman sağlama çalışmaları devam ediyor. Deprem bölgesine yönelik kaynak akışı da hız kesmeden sürdürülüyor.

Deprem Bölgesi İçin "Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi" Onaylandı

Bakanlığın yürüttüğü çalışmalarla, deprem bölgesine yönelik "Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi"nin ikincisi Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandı. Bu proje kapsamında, Dünya Bankasından Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ'ye (TKYB) Bakanlık garantisi altında 500 milyon dolar finansman sağlanacak.

Projenin Kapsadığı Bölgeler

  • Adana
  • Adıyaman
  • Diyarbakır
  • Elazığ
  • Gaziantep
  • Hatay
  • Kahramanmaraş
  • Kilis
  • Malatya
  • Osmaniye
  • Şanlıurfa
  • Batman
  • Bingöl
  • Kayseri
  • Mardin
  • Niğde
  • Sivas
  • Tunceli

Projeyle, istihdamın korunması ve ek istihdam oluşturulması için bu illerde faaliyet gösteren KOBİ'lere ve büyük ölçekli işletmelere uzun vadeli finansman sağlanması amaçlanıyor.

Bakan Mehmet Şimşek'in Değerlendirmesi

"Çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından bölgede yoğun şekilde yeniden imar faaliyetleri yürüttüklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Afetin bölge ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltacak ve ekonomik toparlanmayı hızlandıracak çalışmalara önem veriyoruz. Bu kapsamda, başta Dünya Bankası olmak üzere uluslararası kuruluşlarla işbirliğimiz güçlü şekilde sürdürülüyor. Nihai hedefi kalıcı refah artışı olan ekonomi programımız çerçevesinde katma değerli yatırımın desteklenmesi, üretim ve ihracatın artırılması ve istihdamın güçlendirilmesi alanlarındaki çalışmalarımıza kararlılıkla devam edilmektedir."


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