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Bakan Yumaklı'dan Orman Köylülerine Ekonomik Destekler

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, orman köylerindeki kadınlara mikrokredi, çiftçilere ücretsiz fidan desteği vereceklerini duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Nisan 2025 11:13, Son Güncelleme : 01 Nisan 2025 11:14
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Bakan Yumaklı'dan Orman Köylülerine Ekonomik Destekler

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman köylerinde yaşayan aileler için 2025 Aile Yılı kapsamında müjdeli haberler verdi. Bakan Yumaklı, çeşitli hibe, kredi ve teşviklerle orman köylülerinin ekonomik refahını artırmayı hedeflediklerini belirtti. Bu destekler arasında kadınlara mikrokredi, çiftçilere ücretsiz fidan temini ve kooperatiflere tesis kurma desteği bulunuyor.

Kadınlara Mikrokredi Desteği

Bakan Yumaklı, orman köylerinde yaşayan ve 2025 yılı içinde evlenen ya da çocuk sahibi olan kadınlara mikrokredi desteği sağlanacağını belirtti. "Orman köylerinde ikamet eden ve bu sene evlenen ya da çocuk sahibi olan kadınlarımıza mikrokredi uygulamasında yüzde 50 hibe vereceğiz. 70 bin liraya kadar kullanacakları kredilerin yarısı bizden olacak, geri kalan yarısı ise faizsiz ve 4 yıl geri ödemeli şekilde uygulanacak" dedi.

Çiftçilere Ücretsiz Fidan

Tarım alanlarını korumak için çiftçilere ücretsiz fidan desteği verileceğini açıklayan Yumaklı, "Süne böceğiyle mücadele eden ve tarlasının kenarına rüzgar perdesi yapmak isteyen çiftçilerimize ücretsiz fidan sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretimine Destek

Orman köylerinde tarımsal üretimi teşvik etmek amacıyla çiftçilere özel indirimler uygulanacağını belirten Bakan Yumaklı, "Orman köyünde yaşayan çiftçilerimize gelir getirici ve tıbbi aromatik tür fidanlarını yüzde 80 indirimli olarak vereceğiz" diye konuştu.

Kooperatiflere Tesis Kurma Desteği

Orman köylerinde faaliyet gösteren çiftçi kooperatiflerine yönelik desteklerin de artırılacağını söyleyen Yumaklı, "Orman köyündeki çiftçi kooperatiflerini, ürettikleri ürünlerin paketleme, pazarlama ve depolama gibi ihtiyaçları için tesis kurmaları konusunda destekleyeceğiz" açıklamasında bulundu.Bakan Yumaklı, bu desteklerin orman köylülerinin ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Müjdelerimiz, başta orman köylülerimiz ve çiftçilerimiz için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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