Elazığ'da 14 yaşındaki çocuğun eli çapa makinesine sıkıştı
Harmantepe Köyü'nde bahçede çalıştığı sırada elini çapa makinesine kaptıran çocuk yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Nisan 2025 12:01, Son Güncelleme : 01 Nisan 2025 11:59
Elazığ'da merkeze bağlı Harmantepe Köyü'nde yaşayan bir aile, çalışmak üzere gittikleri tarlaya 17 yaşındaki çocuklarını da götürdü.
Bahçede çalışan çocuk, elini çapa makinesine kaptırarak yaralandı.
Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralı çocuk Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.