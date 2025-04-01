Elazığ'da 14 yaşındaki çocuğun eli çapa makinesine sıkıştı

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da merkeze bağlı Harmantepe Köyü'nde yaşayan bir aile, çalışmak üzere gittikleri tarlaya 17 yaşındaki çocuklarını da götürdü.

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