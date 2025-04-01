Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Burhan İbiş için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan İbiş için taziye mesajı yayımladı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 01 Nisan 2025 14:03, Son Güncelleme : 01 Nisan 2025 14:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
"Dün gece vefat haberini üzülerek aldığımız, AK Parti'mizin Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi, kadim yol arkadaşımız, Ulaşlı Eski Belediye Başkanı, Milli Görüş Hareketi'nin önemli isimlerinden Sayın Burhan Abiş'e Allah'tan rahmet diliyorum.
Merhum Burhan ağabeyimizin ailesine sabrıcemil; yakınlarına, sevenlerine ve AK Parti camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."