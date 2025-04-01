Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Burhan İbiş için taziye mesajı

Merhum Burhan ağabeyimizin ailesine sabrıcemil; yakınlarına, sevenlerine ve AK Parti camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

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