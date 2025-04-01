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Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen uygulamalar

2025 Aile Yılı kapsamında yeni uygulamalarla aile kurmak isteyenlere finansal destek sağlanıyor. Evlilik kredisi ve doğum yardımı detayları burada.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 01 Nisan 2025 15:42, Son Güncelleme : 01 Nisan 2025 15:42
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Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen uygulamalar

Aile Yılı kapsamında doğum yardımı, evlilik kredisinin yanı sıra seyahat ve kültürel aktivitelere yönelik bazı uygulamalar devreye alındı. İşte 2025 Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen uygulamalar...

Evlenecek Gençlere 150 Bin Lira Kredi

Yeni evlenecek gençlere finansman desteği uygulaması devreye alındı. Proje kapsamında aile kurma yolunda ilk adımı atacak genç çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunuluyor. Evlilik kredisine 50 binin üzerinde başvuru yapıldı.

Annelere 5 Bin Lira Doğum Yardımı

2025 yılı ve sonrasında doğan çocuklar için 60 ay boyunca 5 bin lira doğum yardımı yapılacak. Birinci çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar (altmışıncı ay dahil) aylık bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar (altmışıncı ay dahil) aylık 5 bin lira ödeme yapılacak. Doğum yardımı başvuruları bayramdan sonra başlayacak.

Beyaz Eşya ve Mobilyaya İndirim Yolda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, aile kurmak isteyen gençler için beyaz eşya ve mobilyada özel firmalarla yaptıkları indirim anlaşmalarını açıklayacaklarını duyurdu. Sektörün önde gelen firmalarıyla protokollerin hazır olduğunu belirten Göktaş, nisan ayı içinde bunların açıklanacağını ifade etti.

Togg Desteği Geliyor

İlk arabasını alacak aileler için Togg desteği üzerinde çalışılıyor. İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı'ndan 3 ve daha fazla çocuklu aileler yararlanabilecek. Program kapsamında düşük gelir grupların satın alma gücüne uyumlu uzun vadeli finansman imkanı sağlanması planlanıyor. Togg desteğinin son aşamaya geldiği belirtilirken, ne zaman devreye alınacağı henüz açıklanmadı.

Tren Biletlerine Yüzde 50 İndirim

Tren seyahatlerinde ailelere ve yeni evli çiftlere özel indirimler yapıldı. Buna göre en az 3 en fazla 11 bilet alınması koşuluyla aileler, yüzde 15 indirim ile seyahat edebilecek. 2025 yılında evlenen çiftler için ise 'Yeni Evli Tarifesi' devreye alınacak. Bu uygulama ile yeni evli çiftler tren biletlerini yüzde 50 indirimle alabilecek. Vatandaşlar, indirimli tarifelerden 8 Mart'tan itibaren faydalanabilecek.

Otobüs Biletlerine Yüzde 40'a Varan İndirim

Şehirlerarası otobüs firmalarında aileler için indirim oranı yükseltildi. Şirketler, aynı soyadına sahip veya aile olduğunu bilgi ve belgeyle ispat eden en az 2 an fazla 4 yolcunun aynı taşıt ve taşıma hattında seyahat etmek istemesi halinde, azami indirim oranını yüzde 40 olarak uygulayabilecek.

THY'de Yüzde 15 İndirim

Aile Yılı kapsamında Türk Hava Yolları, yurt içi uçuşlarda yüzde 15 indirim uygulaması başlattı. Uygulama 2025 yıl sonuna kadar geçerli olacak. Aynı rezervasyona aynı soyadından yapılacak en az 3 en fazla 9 aile üyesi yurt içi uçuşlarda indirimden yararlanabilecek.

Sinemalarda Yüzde 40 İndirim

2025 yılı boyunca Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) üyesi sinema salonlarında her pazartesi ve çarşamba günleri ailelere özel yüzde 40'a varan indirim uygulanacak.

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