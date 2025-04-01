Bakan Yerlikaya duyurdu: Rahatsızlanan emniyet amiri hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş Pazarcık'ta görev yapan Emniyet Amiri Mehmet Baran'ın ani rahatsızlık sonucu vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Nisan 2025 19:14, Son Güncelleme : 01 Nisan 2025 19:23
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş Pazarcık İlçe Emniyet Müdür Vekili olarak görev yapan Emniyet Amiri Mehmet Baran'ın geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada,
Kahramanmaraş Pazarcık İlçe Emniyet Müdür Vekili olarak görev yapan Emniyet Amirimiz Mehmet Baran geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etmiştir. Mehmet Kardeşime Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun
dedi.