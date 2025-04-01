Bakan Yerlikaya duyurdu: Rahatsızlanan emniyet amiri hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş Pazarcık İlçe Emniyet Müdür Vekili olarak görev yapan Emniyet Amiri Mehmet Baran'ın geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada,

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net