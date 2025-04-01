Epilepsi hastası öldü, ilaçları almamakla suçlanan üvey baba tutuklandı

İlçeye bağlı Yüksek Mahalle'de ailesiyle birlikte yaşayan epilepsi hastası Ömer Bilkan Şahin, saat 02.00 sıralarında nöbet geçirdi. Ailesinin ihbarıyla adrese sevk edilen sağlık görevlileri, Şahin'i ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Şahin, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Hastanede yapılan ön incelemede Şahin'in uzun süredir ilaçlarını kullanmadığı belirlendi.

ÜVEY BABA, 'İLAÇLARI BİLİNÇLİ OLARAK ALMAMAKLA' SUÇLANDI

Yakınları, üvey baba Şükrü Ü.'nün Şahin'in tedavisinde kullanılan ilaçlarını bilinçli bir şekilde almadığını, sık sık şiddet uyguladığını öne sürdü. Bunun üzerine polis, Şahin ile aynı evde yaşayan üvey baba Şükrü Ü.'yü gözaltına aldı. Otopsisinin ardından yakınları tarafından alınan Şahin'in cenazesi, mahalle sakinleri ve komşularının katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Türbe Mezarlığı'nda defnedildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şükrü Ü., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.