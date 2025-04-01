Trabzonspor U19 UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finalde

UEFA Gençlik Ligin'de Trabzonspor taraftarı , 32.510 seyirci ile Krasnodar vs Real Madrid'e ait olan seyirci rekorunu 40.368 taraftar sayısı ile kırdı.

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