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Yerlikaya: Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir, boykot çağrılarıyla eğip bükülemez

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Tehditlerle, parmak sallamalarla, sokak ve boykot çağrılarıyla eğip, bükülemez" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Nisan 2025 07:22, Son Güncelleme : 02 Nisan 2025 07:30
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Yerlikaya: Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir, boykot çağrılarıyla eğip bükülemez

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan boykot çağrılarına ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gençlerimizi kendi siyasi emelleri uğruna sokaklara çağırıp iç karışıklık çıkarmaya çalışanlar; halkımız arasında kin ve düşmanlık tohumlarını ekmeye uğraşanlar, "işkence yapılıyor" diyerek ülkemize iftira atanlar, şimdi de ''boykot çağrısı'' yapıyorlar.

Ana muhalefetin fütursuz çağrılarını büyük bir keyifle izleyenlerin başında siyonist İsrail'in gelmesi, nasıl bir tezahürdür?

Türkiye kendi ayaklarının üzerinde durdukça, dünya siyasetinde dik ve güçlü bir duruş sergiledikçe, bölgesinde olup bitene seyirci kalmadıkça, hem milletimizin hem de mazlumların hakkını korudukça, birileri yine aynı oyunları sahneye koymaya başladı.

Şimdi de ''boykot'' diyorlar. Peki kim, kimi boykot edecek?

Milletimiz; kendi esnafını, çiftçisini, yerli ve milli ürünlerini, üreticilerini, öz sanayisini boykot edecek, öyle mi? ''Demokratik hak'' kalkanı gölgesinde istenen bu mu?

"Bu çağrı, milli ekonomimize suikasttır"

Unutulmasın ki, bu çağrı ekonomik bağımsızlığımıza yönelik bir sabotajdır. Bu boykot çağrısı, binlerce insanın ekmeğiyle oynamak demektir!

Bu çağrı milli ekonomimize suikasttır! Kendi insanımızın ekmeğini küçültmektir. Ekonomimize bir darbe girişimidir! Oysa biz ''Boykotla değil, üretimle büyürüz!''

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Tehditlerle, parmak sallamalarla, sokak ve boykot çağrılarıyla eğip, bükülemez.

Parti içi kavgalarınıza ülkemizi alet etmeyin!

İşçilerimizin, üreticilerimizin, çiftçilerimizin gücü; gençlerimizin enerjisiyle, 7'den 77'ye, alın terimizi akıtmaya, bir ve beraber olarak Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine doğru yürümeye devam edeceğiz."

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