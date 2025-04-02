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Meteoroloji'den 14 İl İçin Sarı Kodlu Sağanak Uyarısı

Meteoroloji, Ege, Akdeniz ve güneydoğuda 14 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Nisan 2025 07:33, Son Güncelleme : 02 Nisan 2025 07:34
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Meteoroloji'den 14 İl İçin Sarı Kodlu Sağanak Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege, Akdeniz ve yurdun güneydoğusunda toplam 14 il için sarı kodlu sağanak uyarısı yaptı. Ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. İşte o iller...

Genel Hava Durumu ve Beklentiler

Tahminlere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Kocaeli, Muğla, Düzce, Bolu, Tunceli, Bingöl ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava Sıcaklıkları ve Rüzgar Durumu

Hava sıcaklığının kuzey ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Serin ve Yağışlı Hava Devam Edecek

Yağışların Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Kocaeli, Muğla, Düzce, Bolu, Tunceli, Bingöl ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Toz Taşınımı Uyarısı

Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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