Silahlı saldırıda yaralanan bekçi şehit oldu

Gölçek, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere 4 şüphelinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Uğur Gölçek, özel bir hastanede tedavi altına alındı.

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