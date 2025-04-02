6 ton çilek yüklü tır alev alev yandı
İstanbul Beykoz'da 6 ton çilek yüklü tırda çıkan yangın, aracın kasasına sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevler tırı sararken, çilekler yola saçıldı.
Yangın, saat 00.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Bozhane mevki, Edirne istikametinde seyir halindeki tırda çıktı. Aracın lastiklerinden yükselen alevleri fark eden şoför, tırı emniyet şeridine çekti. Bu sırada, büyüyen alevler tırın kasa kısmına sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma trafik ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Kasa kasa çilek yola saçıldı
Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olduğu düşünülen 6 ton çilek, ahşap olan kasalarının yanması sonucu yola saçıldı.
Yangın nedeniyle otoyolda araç yoğunluğu oluşurken, trafik akışı bir süre tek şerit üzerinden kontrollü olarak sağlandı. Yola saçılan çileklerin toplanmasının ardından temizlenen yol yeniden trafiğe açıldı.
Fren balatalarından çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.