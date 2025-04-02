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Doğalgazda Kademeli Tarife Dönemi Başlıyor

Doğalgazda kademeli tarife uygulaması ile her il için farklı tüketim kademeleri belirleniyor. Hakkari en yüksek tüketimle dikkat çekiyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 02 Nisan 2025 07:38, Son Güncelleme : 02 Nisan 2025 07:37
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Doğalgazda Kademeli Tarife Dönemi Başlıyor

Elektrik tüketiminde bu yılın başında maliyet esaslı tarifeye geçişle birlikte, yıllık elektrik tüketimi 5 bin kilovatsaatin üzerinde olan mesken aboneleri artık elektriğin gerçek maliyetini ödemeye başlamıştır. Benzer bir uygulamanın doğalgazda da hayata geçmesi beklenmektedir. Doğalgazda kademeli tarife dönemine yıl sonuna doğru geçilmesi planlanırken, elektrikte olduğu gibi Türkiye genelinde tek bir kademe yerine, illerin tüketimlerine göre ayrı kademeler belirlenmesi öngörülmektedir.Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği Başkanı Ali Rıza Öner, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşarak desteklemenin doğru yere yapılmasını sağlamak amacıyla elektrikte başlattığı uygulamayı doğalgazda da hayata geçireceğini belirtmiştir. Doğalgazda soğuk ve sıcak şehirlerin ayrıştırılarak kimsenin mağdur edilmemesi sağlanacaktır.

En Çok Doğalgaz Tüketimi Hakkari'de

Öner, Türkiye'de her 100 hanenin yaklaşık 59'unun ısıtma, pişirme ve sıcak su ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla doğalgaz kullandığını ifade etmiştir. Hanelerde doğalgazın büyük bir kısmının ısınmak amacıyla kullanılması, soğuk iklime sahip şehirlerde bir dezavantaj oluşturmaktadır. Bu nedenle Bakanlık, her il için ayrı bir kademe belirleyerek vatandaşları mağdur etmemeyi ve soğuk-sıcak iklime sahip illerin ayrımını yapmayı hedeflemektedir.

2023 Tüketim Verileri

  • Hakkari: 1.401 metreküp
  • Erzurum: 1.348 metreküp
  • Ardahan: 1.317 metreküp
  • Muş: 1.311 metreküp
  • Ağrı: 1.224 metreküp
  • Adana: 521 metreküp
  • Osmaniye: 527 metreküp
  • Mersin: 531 metreküp
  • Antalya: 566 metreküp
  • İstanbul: 869 metreküp
  • Ankara: 1067 metreküp
  • İzmir: 736 metreküp

Bakanlık, tüm bu verileri dikkate alarak her il için ortalama tüketim belirleyecek ve bu tüketimin altında kalanları desteklemeye devam ederken, üstünde kalanlara ise gerçek maliyetleri yansıtmaya başlayacaktır.

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