Türkiye ve Japonya Ticaret Zirvesi Tokyo'da Başlıyor

Türkiye, 2025 yılı için belirlediği 390 milyar dolarlık ihracat hedefine Uzak Ülkeler Stratejisi ile ulaşmayı amaçlıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin Asya pazarındaki varlığını artırmak için bu ay Japonya'ya giderek önemli diplomatik temaslarda bulunacak. Bu kapsamda, Türkiye-Japonya Ticaret ve Yatırım Zirvesi (TRINS) 4'üncü Toplantısı'nın Bakan Bolat'ın katılımıyla 24 Nisan'da Tokyo'da yapılması planlanıyor.

TRINS Toplantısında Öne Çıkacak Sektörler

Türkiye ile Japonya arasındaki ticaret ve yatırım iş birliğini güçlendirmesi beklenen TRINS toplantısında finans, teknoloji ve inşaat sektörlerinin öne çıkacağı düşünülüyor. Ayrıca, zirvede iki ülkenin Ukrayna'nın yeniden imarında iş birliği konularının da gündeme getirilmesi bekleniyor. Bolat, 2023'te Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoshi Nishimura ile İstanbul'da bir araya gelmişti. Bu görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret, yatırım ve ekonomik konular ele alınmıştı.

İş Birliği İmkanları ve Ukrayna'nın Yeniden İmarı

Bolat; Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya'da yatırımlar konusunda iş birliği imkanlarını ve Ukrayna'daki savaşın bitimiyle beraber yeniden imar çalışmalarında Japonya ile Türkiye arasında finans, teknoloji ve yatırım iş birliği yapılmasını görüştüklerini bildirmişti.Bakan Bolat'ın geçtiğimiz haftalarda Ukrayna'ya yaptığı ziyaretin ardından Japonya'da temaslarda bulunacak olması dikkatleri bu konu üzerine topladı. Bu çerçevede, Japonya'da gerçekleştirilecek zirvede Ukrayna'nın yeniden imarı konusunun da ana gündem maddelerinden biri olması öngörülüyor.

İkili Ticaret Hacmi ve Gelecek Projeler

Türkiye Gazetesi'ne göre müteahhitlik, altyapı, sağlık, otomotiv, gıda, çelik, tünel ve yol gibi sektörlerde iki ülkenin ortak gerçekleştirdiği projeler bulunuyor. Tokyo'da gerçekleştirilecek görüşmelerin üçüncü ülkelerde iş birliğine de kapı aralayabileceği ifade ediliyor. Geçtiğimiz yıl 5,5 milyar doları bulan Türkiye-Japonya ikili ticaret hacminin yakın zamanda 6-7 milyar dolar seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.