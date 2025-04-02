Binlerce kişinin emeklilikleri iptal edilecek: Maaşları geri alınacak!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte emekliliklere karşı kapsamlı bir denetim başlattı. Sigortalı olmadığı halde kendisini sigortalı gösteren kişilere yönelik yapılan bu denetim, 81 ilde binlerce vatandaşın emekliliklerinin iptal edilmesine yol açacak. Bu denetim, sahte iş yerleri üzerinden prim ödeyerek emeklilik hakkı kazanan kişileri de kapsıyor. SGK, bu kişilerin sadece emekliliklerini iptal etmekle kalmayıp, usulsüz olarak ödenen emekli maaşlarını da faiziyle geri talep ediyor.

Gurbetçiler ve Sahte Sigortalılık

SGK'nın titizlikle yürüttüğü bu inceleme, yalnızca yurt dışında yaşayan gurbetçileri değil, Türkiye'deki sigorta işlemlerinde usulsüzlük yapan herkesi kapsıyor. Özellikle yurt dışında çalışırken Türkiye'de de sigortalıymış gibi gösterilen gurbetçiler, bu incelemeyle dikkat çekiyor. SGK, bu kişilerin emekliliklerini iptal ederken, ödenen emekli maaşlarını da geri talep ediyor.

Faiziyle Birlikte Geri Alınacak

SGK'nın uygulamasıyla, yurt dışında yaşayıp sigorta girişini yanlış bildiren gurbetçiler, emeklilik başvurularında sorunlarla karşılaştı. Özellikle 18 yaşında sigortalı sayılan kadınların, Türkiye'de sigortalı çalışarak emeklilik sürelerini tamamlamaları beklenmişti. Ancak sahte sigortalı gösterilen iş yerleri nedeniyle bu kişilerin emeklilik hakları iptal edilerek, aldıkları maaşlar faiziyle birlikte geri istenmeye başlandı.

Sigorta İşlemlerinin Gerçekliği

SGK'nın yaptığı incelemelerde, sigorta yapılan iş yerlerinin çoğunun gerçek olmadığı ortaya çıktı. Özellikle boş araziler ya da çok önceden kapanmış işletmelerin adresleri üzerinden yapılan sigorta işlemleri dikkat çekti. SGK, bu tür işlemleri "sahte hizmet kazandırılması" olarak tanımlayarak, bu şekilde yapılan tüm emeklilik işlemlerini iptal etti.

3 Yıllık İnceleme Sonuçlandı

SGK, sahte sigortalılık işlemleriyle ilgili 2021 yılından itibaren titiz bir inceleme süreci başlattı. Son üç yıldır bu sahte sigorta işlemleri kesintisiz olarak izleniyor. Yapılan tespitlere göre, sahte sigortalılık yoluyla emekli olanların sayısı giderek artarken, bu kişilere ödenen emekli maaşlarının geri alınması da hız kazandı.

Emeklilik İptal Edilirse Ne Yapılmalı?

Sahte iş yerlerinde sigortalı olarak gösterilen kişilerin emekliliklerinin iptal edilmesi durumunda, öncelikle SGK'ya itiraz dilekçesi yazılmalıdır. İtirazın ardından, maaşın kesilmesi ve alınan maaşların geri talep edilmesi durumunda, sigortalı kişilerin SGK Müdürlüğü ile doğrudan görüşme yaparak çözüm aramaları öneriliyor. Eğer SGK Müdürlüğü'nden çözüm sağlanmazsa, SGK ve iş hukuku konusunda uzman bir avukat ile itirazda bulunulması gerektiği vurgulanıyor.