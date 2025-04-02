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Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 47 Ülkeye Askeri Destek

TSK, 2023 yılında 40 ülkeye askeri kaynak tahsis etti, bu sayı 2024'te 47'ye çıktı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 02 Nisan 2025 08:25, Son Güncelleme : 02 Nisan 2025 08:26
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 47 Ülkeye Askeri Destek

Türkiye, yıllardır süregelen ambargolara rağmen savunma sanayiini güçlendirmeyi başarmış ve bu alanda önemli bir ihracatçı konumuna gelmiştir. Aynı zamanda dost ve müttefik ülkelere destek sağlamakta, bu ülkelerin silahlı kuvvetlerinin organize edilmesine, eğitilmesine ve lojistik sistemlerinin kurulmasına yardımcı olmaktadır. Türkiye'nin bu stratejik adımları, bölgesel istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Destekleri

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), envanter fazlası veya kullanım yeri olmayan askeri malzemeleri dost ve müttefik ülkelere tahsis ederek onların ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 2023 yılında 40 ülkeye askeri kaynak tahsisi gerçekleştiren Türkiye, bu sayıyı 2024 yılında 47'ye çıkarmıştır. Bu adımlar, Türkiye'nin uluslararası alandaki işbirliğini ve etkisini artırmaktadır.

Eğitim Desteği ve Finansal Yardımlar

2024 yılında, anlaşma yapılmaksızın parasal limit kapsamında 27,8 milyon TL yardım sağlanmıştır. Dış Askeri Yardım Programı çerçevesinde imzalanan anlaşma ve protokollerle 400 milyon TL karşılığı 11 milyon 895 bin dolar, ilgili ülkeler adına Merkez Bankası'nda açılan döviz hesaplarına aktarılmıştır. Ayrıca, TSK, birçok ülkenin askeri personeline hem Türkiye'de hem de ilgili ülkelerde eğitim desteği vermektedir. Bu eğitimler, askeri personelin yeteneklerini geliştirmekte ve uluslararası işbirliğini güçlendirmektedir.

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