Dolar/TL Yükselişte: 37,9830 Seviyesinden İşlem Görüyor

Ticaret Bakanlığı Gümrük Yetkilerini Yeniden Düzenledi
Ticaret Bakanlığı Gümrük Yetkilerini Yeniden Düzenledi
Benzine Zam Geliyor
Benzine Zam Geliyor
LGS Başvuruları Bugün Başlıyor
LGS Başvuruları Bugün Başlıyor
Binlerce kişinin emeklilikleri iptal edilecek: Maaşları geri alınacak!
Binlerce kişinin emeklilikleri iptal edilecek: Maaşları geri alınacak!
Doğalgazda Kademeli Tarife Dönemi Başlıyor
Doğalgazda Kademeli Tarife Dönemi Başlıyor
Bakan Tunç: Hukuksuz boykot çağrıları kabul edilemez
Bakan Tunç: Hukuksuz boykot çağrıları kabul edilemez
Uraloğlu: Boykot adı altında yürütülen kirli söylemler, bu milleti yıldıramaz
Uraloğlu: Boykot adı altında yürütülen kirli söylemler, bu milleti yıldıramaz
Yumaklı: Kendi esnafımıza sırtımızı dönmek, kendi emeğimizi baltalamaktır
Yumaklı: Kendi esnafımıza sırtımızı dönmek, kendi emeğimizi baltalamaktır
Yerlikaya: Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir, boykot çağrılarıyla eğip bükülemez
Yerlikaya: Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir, boykot çağrılarıyla eğip bükülemez
Hastane İhmali İddiası: Serum sonrası fenalaşıp öldü
Hastane İhmali İddiası: Serum sonrası fenalaşıp öldü
Bakan Bolat: Esnaf Boykot Çağrılarına Tazminat Davası Açabilir
Bakan Bolat: Esnaf Boykot Çağrılarına Tazminat Davası Açabilir
Altun: Ekonomik İstikrara Yönelik Tehditler Sabotajdır
Altun: Ekonomik İstikrara Yönelik Tehditler Sabotajdır
İstanbul'da Ekonomik Boykot Çağrılarına Soruşturma
İstanbul'da Ekonomik Boykot Çağrılarına Soruşturma
Türkiye'den Forbes Listesi'ne 35 Milyarder Girdi
Türkiye'den Forbes Listesi'ne 35 Milyarder Girdi
ESK Genel Müdürü Kayhan, trafik kazasında hayatını kaybetti
ESK Genel Müdürü Kayhan, trafik kazasında hayatını kaybetti
Deprem Bölgesine Yeni Finansman: İşte Yararlanacak İller
Deprem Bölgesine Yeni Finansman: İşte Yararlanacak İller
Samsun-Sarp Demir Yolu Projesi Yatırım Programına Alındı
Samsun-Sarp Demir Yolu Projesi Yatırım Programına Alındı
Emlak ve Araç İlanlarında Yeni Dönem
Emlak ve Araç İlanlarında Yeni Dönem
Bakan Tunç: Marmara Cezaevi'nde İşkence İddiaları Gerçek Dışı
Bakan Tunç: Marmara Cezaevi'nde İşkence İddiaları Gerçek Dışı
Kasalarca domatesi çöpe döken pazarcıya inceleme
Kasalarca domatesi çöpe döken pazarcıya inceleme
Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen uygulamalar
Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen uygulamalar
Kanser Tedavilerinde İlave Ücret Alınmayacak
Kanser Tedavilerinde İlave Ücret Alınmayacak
Mart Ayında İstanbul'da Enflasyon Rakamları Açıklandı
Mart Ayında İstanbul'da Enflasyon Rakamları Açıklandı
Bakan Fidan, Fransa'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek
Bakan Fidan, Fransa'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: 4,5G'de Büyük Gelişme
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: 4,5G'de Büyük Gelişme
Yeni Yönetmelikle Online Alışverişte Güvenlik Artıyor
Yeni Yönetmelikle Online Alışverişte Güvenlik Artıyor
Devlet Bahçeli: CHP'nin Politikası Milli İradeyi Yok Sayıyor
Devlet Bahçeli: CHP'nin Politikası Milli İradeyi Yok Sayıyor
Bakan Göktaş'tan Aile Yılı'na Özel Açıklamalar
Bakan Göktaş'tan Aile Yılı'na Özel Açıklamalar
Su Tasarrufunda Yüzde 40 Başarı: Yeni Projeler Geliyor
Su Tasarrufunda Yüzde 40 Başarı: Yeni Projeler Geliyor
Bu yıl 500 pilotumuz daha olacak
Bu yıl 500 pilotumuz daha olacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dolar/TL Yükselişte: 37,9830 Seviyesinden İşlem Görüyor

Dolar/TL güne yükselişle başladı, 37,9830 seviyesinde işlem görüyor. Trump'ın politikaları belirsizlik yaratıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Nisan 2025 09:00, Son Güncelleme : 02 Nisan 2025 09:23
Yazdır
Dolar/TL Yükselişte: 37,9830 Seviyesinden İşlem Görüyor

Dolar/TL kuru, güne yükselişle başlamasının ardından 37,9830 seviyesinden işlem görüyor. Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 37,9417'den tamamladı. Bugün saat 09.00 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 37,9830 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 41,0630'dan ve sterlin/TL yüzde 0,2 primle 49,0440'tan satılmakta. Dolar endeksi ise yatay bir seyirle 104,3 seviyesinde yer alıyor.

ABD Ekonomi Politikaları ve Küresel Belirsizlikler

ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün açıklaması beklenen tarifelere ilişkin belirsizlikler, varlık fiyatlarının karışık bir seyir izlemesine neden oluyor. Trump'ın "Önce Amerika" politikası çerçevesinde izlediği ekonomi ve ticaret politikaları, küresel anlamda belirsizlik kaynağı olmaya devam ediyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, tarifelerin duyurulmasının ardından hemen yürürlüğe gireceğini belirterek, "2 Nisan 2025, modern Amerikan tarihinin en önemli günlerinden biri olarak kayıtlara geçecek." dedi.

Analistlerin Gözünden Gelişmeler

Analistler, bu gelişmelerin varlık fiyatlamalarını zorlaştırdığını ifade ederek, Trump'ın izleyeceği politikalara dair haber akışının yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi. Bugün yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisi, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması takip edilecek.

Teknik Analiz

Teknik açıdan dolar endeksinde 104,5 seviyesi direnç, 103,5 seviyesi ise destek olarak öne çıkıyor. Bu seviyelerin kırılması durumunda piyasada önemli hareketlilikler yaşanabilir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber