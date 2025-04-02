Ticaret Bakanlığı Gümrük Yetkilerini Yeniden Düzenledi

Ticaret Bakanlığı tarafından bazı eşyaların ülkeye giriş işlemlerini yapacak yetkili gümrük idareleri yeniden belirlendi. Bu düzenlemeler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni tebliğlere göre, kozmetik, deri ve deriden mamul eşyalar ile ayakkabıların serbest dolaşıma giriş işlemleri için yetkili gümrük idareleri arasına Trabzon Gümrük Müdürlüğü eklendi. Ayrıca, pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemleri için yetkili gümrükler arasına Trabzon ve Antalya gümrük müdürlükleri dahil edildi. Cam ihtisas gümrüğü uygulaması ise, emniyet camları, sofra, mutfak, tuvalet ve benzeri işler için kullanılan cam eşyaları kapsayacak şekilde genişletildi.