Apple, Türkiye fiyatlarına zam yaptı

Son dönemde yaşanan gelişmelere bağlı artan dolar/euro kuruyla doğru orantılı olarak Türkiye'deki iPhone fiyatlarına zam geldi. Son zamlarla birlikte Apple, iPhone modelleri ve bazı aksesuarlarının fiyatlarını güncelledi.

Yeni fiyat listesine göre iPhone 16 Pro'nun başlangıç fiyatı 89 bin 999 TL'ye, 16 Pro Max'in fiyatı ise 109 bin 999 TL'ye yükseldi. iPhone 16 artık 69 bin 999 TL, 16 Plus ise 79 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Seriye sonradan eklenen iPhone 16e'nin başlangıç fiyatı da 49 bin 999 TL oldu. Böylece Apple, iPhone fiyatlarına yüzde 4 ila yüzde 10 arasında zam uygulandı.

iPhone fiyatları nasıl değişti?

iPhone 16 - 64 bin 999 TL'den 69 bin 999 TL'ye

iPhone 16 Plus - 73 bin 999 TL'den 79 bin 999 TL'ye

iPhone 16 Pro - 82 bin 999 TL'den 89 bin 999 TL'ye

İphone 16e - 47 bin 999 TL'den 49 bin 999 TL'ye yükseldi

Zam sadece iPhone modellere gelmedi

Zamlar yalnızca iPhone modelleriyle sınırlı kalmadı. Apple Watch Series 10 artık 19 bin999 TL, Watch Ultra 2 ise 55 bin 999 TL'den satışa sunuluyor.

Mac ve iPad kategorilerinde şu an için bir fiyat güncellemesi bulunmazken, döviz kurundaki hareketliliğin devam etmesiyle bu ürünlere de zam gelebileceği tahmin ediliyor.