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MEB'den Üç Yeni Özel Öğretim Kurumu Yönergesi

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025'te yürürlüğe girecek üç yeni özel öğretim kurumu için binaların fiziki yapısı ve personel standartlarını içeren bir yönerge yayımladı. Öğrenci etkinlik merkezleri, dil konuşma ve ergoterapi merkezleri ile rehberlik ve psikolojik danışma merkezleri bu düzenlemeye tabi olacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Nisan 2025 10:53, Son Güncelleme : 02 Nisan 2025 10:55
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MEB'den Üç Yeni Özel Öğretim Kurumu Yönergesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "öğrenci etkinlik merkezleri", "dil, konuşma ve ergoterapi merkezleri" ve "rehberlik ve psikolojik danışma merkezleri" olmak üzere üç yeni özel öğretim kurumuna ilişkin standartların yer aldığı Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi'ni yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 3 Ocak 2025 tarihli ve 32771 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile tanımlanan üç yeni özel öğretim kurumuna ilişkin binaların fiziki yapısı, gerekli araç-gereçler ve personel standartları yönergede yer aldı.

Öğrenci Etkinlik Merkezleri

İlkokul çağındaki çocuklara yönelik kurulan "öğrenci etkinlik merkezleri", öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlardaki gelişimlerini desteklemeyi hedefliyor. Merkezlerde ayrıca, öğrencilere ödev ve proje çalışmalarında bireysel destek sunulacak. Bu kurumlarda merkezin faaliyet alanına uygun öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar görev alabilecek.

Dil, Konuşma ve Ergoterapi Merkezleri

İkinci tür özel kurum olan "dil konuşma ve ergoterapi merkezleri" ile bireylerin iletişim becerilerinin geliştirilmesi, konuşma akıcılığı, yaşa ve kültüre uygun ses özelliklerinin kazandırılması ile toplumsal uyumun artırılması amaçlanıyor. Bu merkezlerde hem bireysel hem de grup eğitimi verilebilecek. Programlara göre, uzman öğretici kadrosunda olmak üzere ergoterapist, dil ve konuşma terapisti, odyolog ve konuşma bozuklukları uzmanları görev yapabilecek.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Merkezleri

Üçüncü olarak tanımlanan "rehberlik ve psikolojik danışma merkezleri", bireylerin kendini tanıması, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmesi ve psikolojik iyilik halinin artırılmasına yönelik bireysel ve/veya grup temelli profesyonel psikolojik destek sunacak. Burada mesleki gelişimi destekleyici eğitimler de düzenlenecek. Bu merkezlerde rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ve psikologlar görev alabilecek.Yeni düzenlemelerle öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre gelişimlerini destekleyen, iletişim becerilerini artıran ve psikolojik destek sağlayan özel kurumların sayısının artması hedefleniyor.

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