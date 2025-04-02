Yeni Evlenecek Çiftlere Destek Paketinde Detaylar Belli Oldu!

Evlilik kredisi, doğum yardımı ve seyahat indirimleri gibi birçok avantaj, ailelerin finansal yükünü hafifletmeye yönelik adımların devreye alınması bekleniyor...

İşte 2025 Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen önemli yenilikler

Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, kampanyaya tüm üyelerinin destek vereceğini belirterek, "Oranlar şirketlere göre değişiklik gösterecek ama herkes genç çiftler için elini taşın altına koyacak" diye konuştu. MODOKO Başkanı Koray Çalışkan da, "Nisan düğünlerin başladığı bir ay. Biz de yüzde 35'e varan indirim oranlarıyla kampanyaya destek olacağız" dedi.

Aile Yılı kapsamında doğum yardımı, evlilik kredisinin yanı sıra seyahat ve kültürel aktivitelere yönelik bazı uygulamalar devreye alındı. İşte 2025 Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen uygulamalar...

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre;

ÇEYİZ ŞENLİĞİ

Züccaciye ve küçük ev aletleri sektörü de çeyiz şenliği başlatacak. Aile Yılı kapsamında başlatılan ve her yıl nisanda düzenlenmesi planlanan çeyiz şenliği ile sektör oyuncuları yüzde 50'ye varan oranlarda indirim yapacak. Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz, "Kampanya 15 Nisan'da başlayacak. Bir hafta sürecek. 'Black Friday' benzeri bir çalışma yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

OTOBÜS VE UÇAKTA DA KAMPANYA

Şehirlerarası otobüs firmalarında şirketler, aynı soyadına sahip veya aile olduğunu bilgi ve belgeyle ispat eden en az 2 an fazla 4 yolcunun aynı taşıt ve taşıma hattında seyahat etmek istemesi halinde, azami indirim oranını yüzde 40 olarak uygulayabilecek. Türk Hava Yolları da yurt içi uçuşlarda yüzde 15 indirim uygulaması başlattı. Uygulama yıl sonuna kadar geçerli olacak.

TOGG'DAN AİLEYE ÖZEL KREDİ

İlk arabasını alacak aileler için Togg desteği üzerinde çalışılıyor. İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı'ndan üç ve daha fazla çocuklu aileler yararlanabilecek. Program kapsamında düşük gelir grupların satın alma gücüne uyumlu uzun vadeli finansman imkanı sağlanması planlanıyor.

YÜZDE 50 İNDİRİMLİ TREN BİLETİ

Aile yılı kapsamında ulaştırma sektöründe de özel indirimler devreye alındı. Bu kapsamda tren seyahatlerinde ailelere ve yeni evli çiftlere özel indirimler yapıldı. 8 Mart'tan itibaren yeni evli çiftler tren biletlerini yüzde 50 indirimle alıyor. Aileler de en az 3 en fazla 11 bilet alınması koşuluyla yüzde 15 indirimden yararlanıyor.

SİNEMALARDA YÜZDE 40 İNDİRİM

2025 yılı boyunca Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) üyesi sinema salonlarında her pazartesi ve çarşamba günleri ailelere özel yüzde 40'a varan indirim uygulanacak.