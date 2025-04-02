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2025 Hedefi: Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı Artacak

Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının payı 2027'de %45,5'e ulaşacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Nisan 2025 11:13, Son Güncelleme : 02 Nisan 2025 11:08
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2025 Hedefi: Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı Artacak

Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanan Turquality ve marka programları, bu yıl mal ve hizmet ihracatına yönelik 495 markaya destek sağlamayı planlıyor. Bu desteklerin amacı, "Türk malı" imajını güçlendirerek firmaların markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmelerini sağlamak. Ticaret Bakanlığının 2025 Yılı Performans Programı'ndan elde edilen bilgilere göre, ihracatın desteklenmesi ve ihraç ürünlerinin, ülke ve pazarlarının çeşitlendirilmesine yönelik markalaşma çalışmaları hızla devam ediyor. Bu kapsamda, AR-GE ve teknoloji geliştirme, elektronik ticaret, yurt dışı pazarlara giriş, uluslararası fuarlara katılım gibi çeşitli destek programları hazırlanıyor ve uygulanıyor.

Firmalara Kapsamlı Destekler Sağlanıyor

Turquality programı, Türkiye'nin rekabet avantajına sahip olduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaları destekliyor. Bu destekler, üretimden satış sonrası hizmetlere kadar tüm süreçleri kapsıyor. Amaç, "Türk malı" imajını güçlendirerek firmaların global pazarda daha etkin olmalarını sağlamak. Turquality ve marka programları kapsamında bu yıl hizmet ihracatına yönelik 115 markaya, mal ihracatına yönelik ise 380 markaya destek verilmesi planlanıyor.

Yurt Dışı Marka Tescil Destek Programı

Türk markalarının uluslararası pazarlarda korunmasını amaçlayan Yurt Dışı Marka Tescil Destek Programı ile markaların fikri mülkiyet haklarının korunmasından ihracat süreçlerinin güvenle gerçekleştirilmesine kadar çeşitli konularda destek sağlanıyor. Bu program kapsamında yıl içinde desteklenen şirket sayısının 700'e ulaşması öngörülüyor.

Yüksek Teknolojili Ürün İhracatının Artırılması

Türkiye'nin katma değerli rekabet gücünde önemli bir yer tutan orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Geçen yıl yüzde 41,1 olan bu ürünlerin ihracatının, toplam imalat sanayi ürünleri içindeki payının bu yıl yüzde 42'ye, 2027 yılında ise 45,5'e ulaşması hedefleniyor.

Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği

Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum sağlamak amacıyla "Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği-Responsible" programı yürütülüyor. Bu program ile ihracatçıların yeşil ve dijital dönüşüm sürecine hazırlanması ve desteklenmesi amaçlanıyor. Şirketlerin kurumsal altyapı oluşturmaya yönelik sürdürülebilirlik ve bilişim danışmanlığı giderlerine ilişkin harcamaları destekleniyor. Bu yıl 250 şirketin bu destekten yararlanması beklenirken, gelecek yıl bu sayının 500'e ulaşması hedefleniyor.

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