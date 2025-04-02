Türk Büro Sen Genel Başkanı Türkeş Güney'den Boykot Açıklaması 2 Nisan'da Türkiye'de genel boykot çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir tepki de Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney'den geldi.

Türk Büro Sen Genel Başkanı Güney'in konuya ilişkin X paylaşımı şöyle:

Ülkemizin dört bir yanında yatırım yapan, istihdam sağlayan, üretim ve ihracatla Türkiye'nin gücüne güç katan yerli ve milli şirketlerimizin hedef haline getirilmesi kabul edilemez.Bu topraklarda doğmuş, büyümüş ve her adımını memleketi için atan firmalarımız, günlük siyasi tartışmaların dışında tutulmalı; tam aksine desteklenmelidir.Bugün her zamankinden daha fazla birlik olma, kendi değerlerimize ve işletmelerimize sahip çıkma zamanıdır. Güçlü Türkiye, güçlü yerli üretimle mümkündür.