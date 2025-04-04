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Bayraktar: Türkiye'de 3,5 milyon eve yerli gaz sağlanıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin 3,5 milyon eve yerli gaz sağladığını belirtti. Enerji güvenliği için önemli adımlar atılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2025 11:41, Son Güncelleme : 04 Nisan 2025 11:42
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Bayraktar: Türkiye'de 3,5 milyon eve yerli gaz sağlanıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji güvenliğini artırma çabalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin yerli gaz kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak 3,5 milyon eve yerli gaz sağladığını belirtti. Ayrıca, Bakü'de düzenlenen Güney Gaz Koridoru 11. Danışma Kurulu ve Yeşil Enerji Danışma Konseyi 3. Bakanlar Toplantısı'na katılarak, bölgesel enerji iş birliği ve sürdürülebilir enerji çözümlerinin önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin Yerli Gaz Üretimi ve Enerji Stratejileri

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin yerli gaz üretimindeki artışa vurgu yaparak, günlük petrol üretiminin Şırnak'taki Gabar Sahasında 80 bin varile ulaştığını açıkladı. Türkiye'nin her yıl artan enerji talebi karşısında yeni yerli keşiflerin ve üretimin önemini vurgulayan Bayraktar, enerji alanında bölgesel iş birliğini ilerletmeye kararlı olduklarını belirtti.

Bölgesel İş Birlikleri ve Yeşil Enerji Projeleri

Bayraktar, enerji zengini bölgeleri pazarlarla buluşturan projelerle Türkiye'nin enerji güvenliğini güçlendirme hedefinde olduğunu ifade etti. Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı ve TANAP gibi projelerle Türkiye'nin enerji güvenliğini artırdığını söyleyen Bayraktar, doğalgaz tedarik anlaşmalarını çeşitlendirdiklerini ve yeni kaynak ülkelerle iş birliği yaptıklarını belirtti.

Temiz Enerji Projeleri ve Gelecek Hedefleri

Bayraktar, Türkiye'nin yeşil elektriğin taşınması konusunda daha fazla ortaklık ve projelere hazır olduğunu söyledi. Türkmenistan'dan doğalgaz ithalatının Türkiye'nin arz güvenliğini sağlamlaştırma açısından önemli bir adım olduğunu ifade eden Bayraktar, Türkiye'nin yeşil enerji projelerine yönelik iş birliklerini genişletmeyi hedeflediğini aktardı. Ayrıca, Güney Gaz Koridoru'nun kapasitesinin tam olarak kullanılması ve yeni girişimlerin kurulması konularında çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Yenilenebilir Enerji ve Karadeniz Doğalgaz Keşfi

Yenilenebilir enerji alanında önemli adımlar atan Türkiye, rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesini 2035'e kadar dört katına çıkarmayı hedefliyor. Bayraktar, bu iddialı yenilenebilir enerji programının hidrokarbonlara olan bağımlılığı azaltmayı amaçladığını belirtti. Ayrıca, Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin geliştirme aşamasında olduğunu ve Sakarya Gaz Sahası'ndan ilk gaz akışının başladığını duyurdu.


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