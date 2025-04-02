Erzurum'da servis midibüsü yamaca çarptı: 1 ölü, 16 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada araçtaki Doğan Özkan hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

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