RTÜK'ten Boykot Çağrılarına Karşı Açıklama

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, boykot çağrılarına karşı net bir duruş sergileyerek, bu çağrılara ve destek veren yayınlara yönelik gerekli adımların atılacağını ifade etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlayan boykot çağrıları, Türkiye'nin milli değerlerini hedef alıyor. Ancak, Türk milleti kendi emeğine ve üretimine sahip çıkarak bu girişimlere karşı durmaktadır.Toplumda itibar kaybeden bazı çevreler, manipülatif söylemlerle birlik ve beraberliği zedelemeye çalışsa da, bu çabalar sonuçsuz kalacaktır. RTÜK olarak, milli ve manevi hassasiyetlere saygılı yayıncılığı teşvik etmeye devam edecek ve güçlü medya yapımızı koruma kararlılığımızı sürdüreceğiz.

Boykot Çağrıları ve RTÜK'ün Takip Süreci

Boykot çağrısında bulunan ve destek veren kanallar ile yayınlar, izleme değerlendirme uzmanlarımız tarafından dikkatle takip edilmekte olup, gerekli işlemler yapılacaktır. Milletimizin ortak değerlerine zarar vermek isteyenler, her zaman kaybetmeye mahkümdur.