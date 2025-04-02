Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın CHP Boykot Çağrısına Yanıtı

CHP'nin boykot çağrısına Ticaret Bakanı Ömer Bolat ne diyecek? Ticaret Bakanı Bolat, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor. Türkiye ekonomisi, yangın, savaş, deprem, pandemi gibi felaketlerden sonra hızla toparlanıyor. Ekonomik dengeleme süreci devam ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik büyük bir rüşvet ve yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Bu süreçte, CHP'nin boykot çağrıları ve sokağa dökme çabaları gündemde.

Bakan Bolat'ın Açıklamalarından Öne Çıkanlar

CHP'nin boykot çağrısı sonrası kamu düzenine yönelik eylemler ve miting çabaları görüldü. Emniyetin 160 bin kişinin katıldığını belirttiği miting, CHP tarafından abartılarak 2 milyon olarak iddia edildi. Bayram sonrasında ise ekonomiye yönelik boykot ve ticareti durdurma çağrısı yapıldı. Bu durum, milli sermayeye zarar verme amacı taşıyor.

İktidar ve Muhalefet Arasındaki Farklar

İktidar ile muhalefet arasındaki fark, Türkiye'yi dolar bazında 6,5 kat büyüten hükümetin icraatları ile muhalefetin rüşvet ve yolsuzluk haberlerini örtbas etme çabalarıdır. Ekonomik büyüme, üretim ve ihracat alanındaki gelişmeler, milli ekonomi için önemli adımlar atıldığını göstermektedir.

22 yılda 230 milyar dolarlık milli gelir 1 trilyon 122 milyar dolara yükseldi.

Kişi başına milli gelir 3.600 dolardan 15.463 dolara yükseldi.

İhracat 7,5 kat arttı.

Dış ticaret açığı kapatılmaya çalışılıyor.

Halkımız, bu çabalara itibar etmeyecek ve milli ekonomiye sahip çıkacaktır. Bugün ekonomiye sahip çıkma günü olarak ilan edildi. Halkımızın desteğiyle güçlü Türkiye yoluna devam edecek.

Milli Destek Çağrısı

Bugün milli destek vakti olarak duyuruldu. Halkımızın dayanışma içinde olması ve ekonomiye sahip çıkması bekleniyor. Cumhur İttifakı, AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi teşkilatları bu süreçte esnafla dayanışma içinde olacaklar.

Halkın Desteği ve Dayanışması

Sabahtan beri gezilen yerlerde halkın milli ekonomiye sahip çıktığı gözlemleniyor. Türkiye, zor günlerde dayanışma içinde hareket eden bir ülke olarak öne çıkıyor. Vatandaşlarımızın sağduyusu sayesinde Türkiye'yi yıpratma çabalarına izin verilmeyecek.Milli destek vakti çağrısı yerini bulacak mı? Kamu düzeninin korunması, ekonominin ve huzurun devamı için önemlidir. Hükümetlerin görevi kamu düzenini korumaktır. CHP'nin belediyelerdeki başarısızlıkları ve algı yaratma çabaları halk tarafından görülmektedir.Bugün alışveriş yaparak milli ekonomiye destek olunmalı. CHP'nin eser üretmediği ve yalan haberlerle algı yaratmaya çalıştığı bir dönemde, halkımız dayanışma içinde olmalıdır.