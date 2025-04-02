Cevdet Yılmaz'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ülkenin gerçek gündeminin etkin dış politikayla milli menfaatleri korumak, terörsüz Türkiye hedefini hayata geçirerek çocuklar için huzurlu bir gelecek inşa etmek olduğunu belirtti.

Cevdet Yılmaz'ın Sosyal Medya Açıklamaları

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ülkemizin gerçek gündemi, bölgemizdeki jeopolitik gelişmeleri yakından takip ederek etkin dış politika ile milli menfaatlerimizi korumak, terörsüz Türkiye hedefini hayata geçirerek çocuklarımız için huzurlu bir gelecek inşa etmek, deprem bölgemizde hızla devam eden inşa ve ihya çalışmalarını tamamlayarak şehirlerimizi afetlere karşı dirençli hale getirmek, istikrar içinde büyüme ve kalıcı sosyal refah için ekonomik programımızı kararlılıkla uygulamaya devam etmek, kritik alanlarda reformlar yaparak demokrasi ve kalkınma çıtasını yükseltmek."

Etkin Dış Politika ve Milli Menfaatler

Yılmaz, açıklamasında etkin dış politikanın önemine vurgu yaparak, milli menfaatlerin korunmasının gerekliliğini belirtti. Ayrıca, terörsüz bir Türkiye hedefi doğrultusunda çocuklara huzurlu bir gelecek sunmanın önemine değindi. Deprem bölgelerinde yürütülen inşa ve ihya çalışmalarının hızla tamamlanmasının gerekliliği üzerinde durdu.

Ekonomik Program ve Sosyal Refah

Yılmaz, ekonomik programların kararlılıkla uygulanmasının istikrar içinde büyüme ve kalıcı sosyal refah için önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, kritik alanlarda yapılacak reformların demokrasi ve kalkınma çıtasını yükselteceğini ifade etti. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için kararlı adımlar atılması gerektiğini belirtti.