Mustafa Kayhan'ın Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı

İzmir'de yaşanan üzücü trafik kazasında, Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Kayhan hayatını kaybetti. Kazaya sebebiyet veren kamyonet sürücüsü Talip B. gözaltına alındı ve "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı. Kazanın gerçekleştiği gün, Talip B.'nin hava koşulları nedeniyle kontrolünü kaybettiği ve çarptığını fark etmediği ifade edildi. Jandarma personeli, kazanın ardından durumu Doğanbey Jandarma Karakol Komutanlığı'na iletti ve araç burada durduruldu.

Kaza Öncesi Yaşananlar

Genel Müdür Mustafa Kayhan, tatil amacıyla Seferihisar'a gelmişti. Kaza öncesinde, yolda eşiyle yürürken jandarma personeliyle bayramlaştığı belirtildi. Kaza, bu noktadan yaklaşık 200 metre ileride gerçekleşti. Jandarma personeli kazayı fark ederek durumu anında ilgili birimlere bildirdi.

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