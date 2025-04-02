Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum, İlkadım, Canik ve Çarşamba ilçelerinde uyuşturucu satışı yapan sokak satıcılarına yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 328 gram sentetik uyuşturucu, 1016 adet sentetik ecza hap, hassas terazi ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 4 zanlı, emniyete götürüldü. Bu tür operasyonlar, toplum sağlığını tehdit eden uyuşturucu suçlarıyla mücadelede büyük önem taşıyor. Ayrıca, emniyet güçlerinin kararlı çalışmaları sayesinde uyuşturucu suçlarına karşı önemli adımlar atılıyor.