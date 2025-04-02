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Antalya'yı hortum vurdu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hortum nedeniyle mobilya atölyesi ve çevresindeki üçgen ev, motokaravan ile 9 otomobil hasar gördü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Nisan 2025 15:44, Son Güncelleme : 02 Nisan 2025 15:45
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Antalya'yı hortum vurdu

Antalya'nın Manavgat ilçesinin Gültepe Mahallesi'nde oluşan hortum, D400 kara yolu kenarındaki mobilya atölyesine zarar verdi.

Atölye bahçesindeki üçgen ev yaklaşık 20 metre savrularak parçalandı, motokaravan devrildi.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı hortum nedeniyle bölgedeki 8 otomobilde hasar oluşurken, savrulan parçalar kara yolunda seyir halindeki bir otomobile zarar verdi.

İşletme sahibi Ahmet Ali Gök, gazetecilere, hortum uyarısı nedeniyle önlem aldıklarını ancak bulundukları noktada aniden hortum oluştuğunu söyledi.

Hasar tespit çalışmaları devam ediyor

Şiddetli hortum nedeniyle büyük yıkım yaşadıklarını belirten Gök, "Üçgen evimiz vardı, tamamen parçalandı. 9 aracımızda ciddi hasar var, özellikle iki tanesi ağır hasarlı. Tiny House tamamen parçalandı. Çelik şaseler bile bükülmüş durumda. O an ne olduğunu anlayamadık, her şey 30 saniye içinde olup bitti." diye konuştu.

Gök, zararın 8 ila 10 milyon lira arasında olduğunu tahmin ettiklerini kaydetti.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seydi Tahsin Güngör ise iki gündür olumsuz hava şartları nedeniyle bir iş yerinde büyük hasar meydana geldiğini ifade etti.

Yetkililer, bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

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