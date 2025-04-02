İstanbul'da geçen yıl 89 bin çocuğa otizm taraması yapıldı
İstanbul'da geçen yıl 1,5-3 yaş arası 89 bin çocuk otizm spektrum bozukluğu açısından tarandı. Taramalarda aile hekimleri 4 bin 900'ünü 'riskli' olarak değerlendirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Nisan 2025 16:27, Son Güncelleme : 02 Nisan 2025 16:24
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda otizmde erken teşhisin önemine dikkati çekerek, şu bilgileri paylaştı:
"İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü olarak 2024 yılında 1,5-3 yaş arası 89 bin çocuğumuzu otizm spektrum bozukluğu açısından taradık. Aile hekimlerimiz 4 bin 900 çocuğumuzu riskli değerlendirdi. 20 hastanemizde çocuk ergen psikiyatri uzmanlarımız, erken tanı için muayeneler yaparak çocuklarımızı eğitime yönlendiriyor."