Mersin'de hortum seralara zarar verdi
Mersin'in Anamur ilçesinde meydana gelen hortum nedeniyle bazı seralarda zarar oluştu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Nisan 2025 16:12, Son Güncelleme : 02 Nisan 2025 16:25
Mersin'in Anamur ilçesinde sabah başlayan fırtına, Ören ve Alataş mahallelerindeki tarım alanlarına zarar verdi.
Kısa süreli hortumun da oluştuğu bölgedeki bazı seraların direkleri yıkıldı, bazılarının da naylonları yırtıldı.
2 bin dönümlük sera hasar gördü
Hortum nedeniyle, örtü altında yetiştirilen ürünlerde zarar oluştu.
Anamur-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, yazılı açıklamasında, yaklaşık 2 bin dönümlük seranın hasar gördüğünü belirtti.
Gümüş, mahallelerde hasar tespit çalışmalarına başlandığını kaydetti.