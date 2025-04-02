Altının kilogram fiyatı 3 milyon 861 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 3 milyon 861 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 800 bin lira, en yüksek 3 milyon 870 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,7 artışla 3 milyon 861 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, cuma gününü 3 milyon 795 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 506 milyon 187 bin 940,60 lira, işlem miktarı ise 392,03 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 697 milyon 375 bin 521,10 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.