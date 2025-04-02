Bakan Bolat: Boykot Çağrılarına Rağmen Alışveriş Devam Ediyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün milyonlarca vatandaşın boykot çağrılarına itibar etmeyerek alışveriş yapmaya devam ettiğini belirterek, "Böylece esnafına, ticarete, Türkiye'ye ve ekonomisine sahip çıktılar, bu anlamda üretime ve istihdama da sahip çıkmış oldular." ifadesini kullandı.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, boykot çağrılarına rağmen alışveriş yapmaya devam eden, sağduyulu, ülkesini seven, milli ekonomiye, yerli ve milli markalara, üretime sahip çıkan ve ticareti destekleyen vatandaşlara teşekkür etti.

Hükümet olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yılmadan, yorulmadan, canla başla çalışmaya devam edeceklerine işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"Bugün Ramazan Bayramı'nın ertesi günü ve tatil dönemi olmasına rağmen milyonlarca vatandaşımız, yıkıcı ve bozguncu boykot çağrılarına itibar etmeyerek alışverişlerini yapmaya devam ediyor. Böylece esnafına, ticarete, Türkiye'ye ve ekonomisine sahip çıktılar, bu anlamda üretime ve istihdama da sahip çıkmış oldular. Vatandaşlarımızın yanında, esnaf ve ticaret odaları ile iş dünyası kuruluşlarının yönetimlerine bu mücadeleye aktif destekleri için teşekkür ediyoruz. Milli birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneğini sergileyen halkımıza, esnafımıza, ticaret erbabına teşekkür ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı ticaretin yüzyılı yapacağız. Biz hep birlikte güçlü ve büyük Türkiye'yiz."