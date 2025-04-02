Japonya'nın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın güneyindeki Kagoşima eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Nisan 2025 17:32, Son Güncelleme : 02 Nisan 2025 17:33
Japonya Meteoroloji Ajansına göre, Kagoşima açıklarında yerel saatle 23.04'te meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, 40 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Devlet televizyonu NHK'ye göre, sarsıntı Miyazaki dahil Kyuşu bölgesindeki kıyı eyaletlerinde hissedildi.
Resmi Kyodo ajansı, depremin ardından bölgede "dev dalga" uyarısı yapılmadığını belirtti.