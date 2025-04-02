Isparta'da komşu dehşeti! 1'i çocuk 2 kişi pompalı tüfekle yaralandı

Olay, saat 15.40 sıralarında Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1605 Sokak'taki bir apartmanda, komşular arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Fahri E. (66), pompalı tüfekle komşularına ateş açtı.

Saldırıda Göfer E. (52) başından ve göğsünden ağır yaralanırken, A.E. (14) ise sağ kolundan ve koltuk altından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Göfer E., Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, bilinci açık olan Ali E. ise Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Şüpheli Fahri E., polis ekiplerince gözaltına alındı.