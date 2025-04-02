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Almanya'da yaşayan Mustafa Duman'a Devlet Liyakat Nişanı verildi

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Hükümeti, emekli mühendis Mustafa Duman'ın da aralarında bulunduğu 13 kişiyi, kamu yararına yaptıkları olağanüstü hizmetlerden dolayı Devlet Liyakat Nişanı ile onurlandırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Nisan 2025 19:43, Son Güncelleme : 02 Nisan 2025 19:46
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Almanya'da yaşayan Mustafa Duman'a Devlet Liyakat Nişanı verildi

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Hükümeti, emekli mühendis Mustafa Duman'ın da aralarında bulunduğu 13 kişiyi, kamu yararına yaptıkları olağanüstü hizmetlerden dolayı Devlet Liyakat Nişanı ile onurlandırdı.

KRV eyaletinin başkenti Düsseldorf'taki Devlet Şansölyeliği'nde "Devlet Liyakat Nişanı" dağıtım töreni düzenlendi.

Törende KRV Başbakanı Hendrik Wüst, aralarında emekli mühendis Mustafa Duman'ın da olduğu 13 kişiye "Devlet Liyakat Nişanı" takdim etti.

Başbakan Wüst, burada yaptığı konuşmada, Bergisch Gladbach'ta yaşayan Mustafa Duman'ın, Türk göçmen bir ailede büyüdüğünü ve çok çalışarak büyük başarı yakaladığını söyledi.

Wüst, Duman'ın, zengin deneyimlerini gençlerin kariyer yollarını bulmalarına yardımcı olmak için kullandığını kaydetti.

Törenin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan 63 yaşındaki Kayserili Mustafa Duman, 37 yıldır tırnaklarıyla kazıyıp çabalayarak bir yerlere gelmeye çalıştığını belirterek, böyle bir nişanla onurlandırılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Duman, "Benim zamanımda eğitimle bilgi almak için sadece İşçi Bulma Kurumu vardı, onun dışında hiçbir yerden bilgi alamıyordunuz. Bu zorlukları yaşayan biri olarak gençlerimize yaşadığım tüm tecrübeleri yansıtmak için çaba sarf ettim. Göçmen Kökenli Genç Meslek Sahiplerinin Nitelendirilmesi Danışma Merkezi'nde yıllarca gençlere gönüllü olarak eğitimin önemini anlatmak için çalıştım." diye konuştu.

Ödül törenine Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al ile nişana layık görülen kişilerin yakınları katıldı.

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