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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupasında Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek yarı finale yükseldi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk olduğu Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor'un rakibi oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Nisan 2025 23:05, Son Güncelleme : 02 Nisan 2025 23:09
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupasında Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek yarı finale yükseldi

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Çağlar Söyüncü (Dk. 64 Mert Müldür), Kostic (Dk. 65 Maximin), Amrabat, Fred, Oğuz Aydın (Dk. 79 Tadic), Szymanski, Talisca, En-Nesyri (Dk. 75 Dzeko)

Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Lemina (Dk. 62 Frankowski), Yunus Akgün (Dk. 77 Sallai), Barış Alper Yılmaz (Dk. 86 Ahmed Kutucu), Osimhen (Dk. 86 Morata)

Goller: Dk. 10 ve Dk. 27 (Penaltıdan) Osimhen (Galatasaray), Dk. 45+1 Szymanski (Fenerbahçe)

Kırmızı kartlar: Dk. 90+2 Kerem Demirbay (Kulübede), Dk. 90+2 Barış Alper Yılmaz (Kulübede) (Galatasaray), Dk. 90+2 Mert Hakan Yandaş (Kulübede) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 46 Çağlar Söyüncü, Dk. 81 Dzeko, Dk. 83 Mourinho (Teknik direktör), Dk. 85 Skriniar, Dk. 85 İrfan Can Kahveci (Kulübede), Dk. 90+13 Szymanski (Fenerbahçe), Dk. 80 Sallai, Dk. 84 Eren Elmalı, Dk. 85 Osimhen, Dk. 90+14 Frankowski (Galatasaray)

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

52. dakikada sol kanatta topla buluşan Kostic'in ön direğe ortasında kaleci ve savunmadan önce En-Nesyri kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

56. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Yunus Akgün, sağdan savunmanın arkasına sarkan Sara'yı topla buluşturdu. Bu futbolcunun kale sahası önünden vuruşunda İrfan Can Eğribayat'tan seken topu savunma uzaklaştırdı.

66. dakikada Maximin kendi sahasından aldığı topla ceza sahası önüne gelip En-Nesyri'ye pasını aktardı. Bu futbolcu topuk pasıyla Talisca'yı topla buluşturdu. Brezilyalı futbolcunun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda savunma son anda araya girdi.

70. dakikada Yusuf Akçiçek'in uzun pasında Abdülkerim Bardakcı sektirdi. Meşin yuvarlağı alan En-Nesyri ceza sahası içi sol çaprazından şutunu çekti ancak kaleci Günay gole izin vermedi.

78. dakikada Sara'nın soldan kullandığı korner atışında Osimhen kafayla Torreira'ya indirdi. Bu futbolcunun kale sahası önünden vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

80. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Sallai ceza sahası içine ortaladı. Amrabat'tan seken top arka direkte Barış Alper Yılmaz'da kaldı. Bu futbolcunun çaprazdan set şutunda top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

90+12. dakikada Galatasaray ceza sahasına gönderilen uzun topta Dzeko'nun kafayla indirdiği top Skriniar'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun aşırtma vuruşunda kaleciyi geçen meşin yuvarlağı son anda Sanchez çizgiden çıkardı.

Müsabakayı 2-1 kazanan Galatasaray, yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor'un rakibi oldu.

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