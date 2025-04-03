Mart Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2025 enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre mart ayında, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 2,46 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 38,10 seviyesine geriledi.

Böylece enflasyonda gerileme sürdü.

Ekonomistlerin beklentisi mart ayında TÜFE'nin yüzde 2,90 oranında artması, yıllık bazda ise yüzde 38,70 seviyesine gerilemesi yönündeydi. Siyasi gündemdeki hareketlilikle kurlardaki dalgalanmaya dikkat çeken ekonomistler, mart ayındaki verileri yakın takip edeceklerini açıklamıştı. Ekonomistler, kur şokunun ayın ikinci yarısına denk gelmesi ve şok büyüklüğünün müdahale ile sınırlanması nedeniyle fazla etkisi olmayacağı görüşünü savunurken, yıl sonu enflasyon beklentilerini yükseltmişti.

Şubat ayında enflasyon piyasa beklentilerinin altında gerçekleşerek, aylık bazda yüzde 2,27 oranında artış göstermiş, yıllık enflasyon yüzde 39,05 olarak hesaplanmıştı.

2025 sonunda Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 30,10 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilirken; geçen ayki ankette beklenti, yüzde 28,25 seviyesinde oluşmuştu.

Enflasyonda 3 aylık artış

TÜFE'deki değişim 2025 yılı Mart ayında bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,06 artış olurken, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 51,26 artış olarak gerçekleşti.

Gıda enflasyonu yüzde 37,12 arttı

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 37,12 artış, ulaştırmada yüzde 21,59 artış ve konutta yüzde 68,63 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 9,51, ulaştırmada yüzde 3,65 ve konutta yüzde 9,47 oldu.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4,94 artış, ulaştırmada yüzde 0,25 artış ve konutta yüzde 2,10 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,23, ulaştırmada yüzde 0,04 ve konutta yüzde 0,33 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2025 yılı Mart ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık yüzde 1,30 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,30 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,31 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,99 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 50,56 artış olarak gerçekleşti.

Üretici fiyatları enflasyonu aylık yüzde 1,88 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,88 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,23 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,50 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,23 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 23,14 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 30,89 artış, imalatta yüzde 23,14 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 21,15 artış ve su temininde yüzde 58,02 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 19,78 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 32,91 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 30,89 artış, enerjide yüzde 16,98 artış ve sermaye mallarında yüzde 23,14 artış olarak gerçekleşti.



