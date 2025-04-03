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TBMM Kadına Yönelik Şiddet Komisyonu Elazığ'da

TBMM Komisyonu, Elazığ'da kadın ve aile politikalarını değerlendirdi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 03 Nisan 2025 07:55, Son Güncelleme : 03 Nisan 2025 07:57
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TBMM Kadına Yönelik Şiddet Komisyonu Elazığ'da

TBMM Kadına Yönelik Şiddeti ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, Elazığ, Şanlıurfa ve Gaziantep'e çalışma ziyaretlerinde bulundu. Bu ziyaretler sırasında hükümetin kadın ve aileye yönelik uyguladığı politikaların etkileri, dikkat çekici hikayelerle raporlara yansıdı. Komisyonun ilk durağı Elazığ oldu ve burada ilgili kurumlardan bilgi alındı. Elazığ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tayyip Özer, milletvekillerine bilgi verirken ilginç bir hikaye paylaştı. Özer, "Geçen yıl 70 yaşında eşini kaybetmiş bir teyzemiz geldi. 'Sadece gelip insanların içinde oturayım, eşimin vefatını unutayım' dedi. Kapımızı ona da açtık," diye konuştu.

Elazığ'da Kadınlara Yönelik Destekler

Özer, boşanma aşamasında olan bir kadının iş bulması ve çocuklarının velayetini alabilmesi için sağladıkları desteği anlattı. Anneyi iş görüşmelerine götürdüklerini ve bir tekstil atölyesinde işe yerleştirdiklerini belirtti. Böylelikle kadın çocuklarının velayetini aldı ve kendisine nakdi destek sağladıklarını ifade etti.

Gaziantep'te Kadınların Tarımsal Faaliyetlere Katılımı

Komisyonun Gaziantep ziyareti sırasında söz alan Tarihi ve Kültürel Diyalog Derneği Başkanı Halil Eyyupoğlu, köylerde kadınlara verilen tarımsal desteklerin sonuçlarını paylaştı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun kadınlara inek ve koyun desteği vererek kendi gelirlerini oluşturmalarına yardımcı olduğunu anlattı.

  • Başkan Tahmazoğlu, kadınların sütten peynir ve tereyağı gibi katma değeri yüksek ürünler üretmelerini teşvik etti.
  • Kadınların kocaları başlangıçta bu desteğe karşı çıksa da zamanla olumlu sonuçlar alındı.
  • Bir köyde kadının aldığı hayvanların sayısını üçe katladığı ve kocanın bu durumdan memnun olduğu belirtiliyor.

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