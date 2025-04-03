BKM Verileri: 2 Nisan'da Kartlı İşlemler İkiye Katlandı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2 Nisan tarihinde gerçekleşen işlemler, bayramın son günü olan 1 Nisan Salı gününe göre daha fazla oldu. Aynı tarihte, işlemler 3-22 Mart ortalamasının tutar olarak üzerinde gerçekleşti. BKM verilerinden derlenen bilgilere göre, 1 Nisan'da 14 milyar TL olan alışveriş miktarı, 2 Nisan'da 28 milyar TL'ye yükseldi. Ülke çapında gerçekleşen tüm kartlı işlem adetlerinin yaklaşık yüzde 55'i BKM üzerinden geçerken, bankaların kendi sistemlerinde işledikleri işlemler ise ilgili bankalar tarafından 5 gün içerisinde BKM ile paylaşılıyor. Dolayısıyla, 2 Nisan tarihine ait toplam kartlı ödeme sistemleri verileri en erken 7 Nisan itibarıyla raporlanabilecek.

BKM Verilerine Göre İşlem Artışı

BKM tarafından açıklanan grafikler sadece BKM üzerinden geçen, günlük olarak saat 00.00 ile 17.00 arasında gerçekleşen alışveriş işlem verileri baz alınarak hazırlandı. Bu verilere göre, 2 Nisan'da, bayramın son günü olan 1 Nisan Salı gününe göre daha fazla işlem gerçekleştiği ve 3-22 Mart ortalamasının da tutar olarak üzerinde olduğu görüldü. İşlem adetlerindeki değişimler; bayram öncesi yoğun alışveriş durumu, okul ara tatili ve 9 günlük idari tatil olması ile birlikte hava koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. İleriki günlerde birikecek verilerle daha sağlıklı bir resim görülmesi mümkün olacak.

Günlük Alışveriş İşlem Tutarları

2 Nisan'da günlük alışveriş işlem tutarı 28 milyar TL olarak gerçekleşti.

1 Nisan'da ise bu tutar 14 milyar TL idi.

Çarşamba günlerinin kıyaslandığı verilere göre, 2 Nisan Çarşamba günü saat 00.00 ile 17.00 arasında işlem tutarı 28 milyar TL oldu.

26 Mart'ta işlem tutarı 28,9 milyar TL,

19 Mart'ta 25,3 milyar TL,

12 Mart'ta 24,5 milyar TL ve

6 Mart'ta 27,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Böylece, 2 Nisan Çarşamba günü, bayramdan önceki çarşamba günü haricinde mart ayındaki diğer çarşamba günlerinden daha yüksek ciro elde edildi.



