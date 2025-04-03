BKM Verileri: 2 Nisan'da Kartlı İşlemler İkiye Katlandı

Martta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu!
Martta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu!
Nisan Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
Nisan Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
Benzin Fiyatlarına Zam, Otogaza İndirim Bekleniyor
Benzin Fiyatlarına Zam, Otogaza İndirim Bekleniyor
Otomotiv satışlarında mart rekoru
Otomotiv satışlarında mart rekoru
CHP'nin boykot çağrılarına ilişkin 10 kişi gözaltına alındı
CHP'nin boykot çağrılarına ilişkin 10 kişi gözaltına alındı
Kazaya müdahale eden polise kamyonet çarptı!
Kazaya müdahale eden polise kamyonet çarptı!
Meteoroloji uyardı: Tüm yurtta sağanak yağış görülecek
Meteoroloji uyardı: Tüm yurtta sağanak yağış görülecek
Tarım Bakanlığı'ndan Limon Suyu ve Nar Ekşisi Düzenlemesi
Tarım Bakanlığı'ndan Limon Suyu ve Nar Ekşisi Düzenlemesi
Diyanet'ten Çatalca Müftüsü Mehmetalioğlu'na soruşturma
Diyanet'ten Çatalca Müftüsü Mehmetalioğlu'na soruşturma
Yenilenebilir Enerji Yatırımları Hız Kesmeden Devam Ediyor
Yenilenebilir Enerji Yatırımları Hız Kesmeden Devam Ediyor
EGM: Gözaltıyla ilgili iddialar asılsız, alçakça iftiralardır
EGM: Gözaltıyla ilgili iddialar asılsız, alçakça iftiralardır
RTÜK'ten kupa maçının reytingine ilişkin açıklama
RTÜK'ten kupa maçının reytingine ilişkin açıklama
İş Dünyası: Ekonomiye Zarar Vermek Kimseye Fayda Getirmez
İş Dünyası: Ekonomiye Zarar Vermek Kimseye Fayda Getirmez
Bakan Bolat: Boykot Çağrılarına Rağmen Alışveriş Devam Ediyor
Bakan Bolat: Boykot Çağrılarına Rağmen Alışveriş Devam Ediyor
İstanbul'da Yolsuzluk Soruşturması: İmamoğlu İnşaat'ın Projeleri İncelendi
İstanbul'da Yolsuzluk Soruşturması: İmamoğlu İnşaat'ın Projeleri İncelendi
Adana-Kozan Yolunda Korkunç Kaza: Bir Aile Yok Oldu
Adana-Kozan Yolunda Korkunç Kaza: Bir Aile Yok Oldu
Silahlı saldırıda yaralanan bekçi şehit oldu
Silahlı saldırıda yaralanan bekçi şehit oldu
Boykot çağrısı yapan Aybüke Pusat, TRT'nin Teşkilat dizisinden çıkarıldı
Boykot çağrısı yapan Aybüke Pusat, TRT'nin Teşkilat dizisinden çıkarıldı
Cevdet Yılmaz'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu
Cevdet Yılmaz'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın CHP Boykot Çağrısına Yanıtı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın CHP Boykot Çağrısına Yanıtı
Bahçeli: Her Parti 'Türkiye Partisi' Olmak Zorundadır
Bahçeli: Her Parti 'Türkiye Partisi' Olmak Zorundadır
Bayramda Trafik Kazalarında 34 Kişi Hayatını Kaybetti
Bayramda Trafik Kazalarında 34 Kişi Hayatını Kaybetti
Doğal Gaz Faturalarında Yeni Dönem Başlıyor
Doğal Gaz Faturalarında Yeni Dönem Başlıyor
MEB'den Üç Yeni Özel Öğretim Kurumu Yönergesi
MEB'den Üç Yeni Özel Öğretim Kurumu Yönergesi
Ticaret Bakanlığı Gümrük Yetkilerini Yeniden Düzenledi
Ticaret Bakanlığı Gümrük Yetkilerini Yeniden Düzenledi
LGS Başvuruları Bugün Başlıyor
LGS Başvuruları Bugün Başlıyor
Binlerce kişinin emeklilikleri iptal edilecek: Maaşları geri alınacak!
Binlerce kişinin emeklilikleri iptal edilecek: Maaşları geri alınacak!
Doğalgazda Kademeli Tarife Dönemi Başlıyor
Doğalgazda Kademeli Tarife Dönemi Başlıyor
Bakan Tunç: Hukuksuz boykot çağrıları kabul edilemez
Bakan Tunç: Hukuksuz boykot çağrıları kabul edilemez
Uraloğlu: Boykot adı altında yürütülen kirli söylemler, bu milleti yıldıramaz
Uraloğlu: Boykot adı altında yürütülen kirli söylemler, bu milleti yıldıramaz
Ana sayfaHaberler Ekonomi

BKM Verileri: 2 Nisan'da Kartlı İşlemler İkiye Katlandı

2 Nisan'da, bayram sonrası kartlı işlemler 28 milyar TL'ye yükseldi. BKM verilerine göre, işlem hacmi Mart ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Nisan 2025 08:15, Son Güncelleme : 03 Nisan 2025 08:16
Yazdır
BKM Verileri: 2 Nisan'da Kartlı İşlemler İkiye Katlandı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2 Nisan tarihinde gerçekleşen işlemler, bayramın son günü olan 1 Nisan Salı gününe göre daha fazla oldu. Aynı tarihte, işlemler 3-22 Mart ortalamasının tutar olarak üzerinde gerçekleşti. BKM verilerinden derlenen bilgilere göre, 1 Nisan'da 14 milyar TL olan alışveriş miktarı, 2 Nisan'da 28 milyar TL'ye yükseldi. Ülke çapında gerçekleşen tüm kartlı işlem adetlerinin yaklaşık yüzde 55'i BKM üzerinden geçerken, bankaların kendi sistemlerinde işledikleri işlemler ise ilgili bankalar tarafından 5 gün içerisinde BKM ile paylaşılıyor. Dolayısıyla, 2 Nisan tarihine ait toplam kartlı ödeme sistemleri verileri en erken 7 Nisan itibarıyla raporlanabilecek.

BKM Verilerine Göre İşlem Artışı

BKM tarafından açıklanan grafikler sadece BKM üzerinden geçen, günlük olarak saat 00.00 ile 17.00 arasında gerçekleşen alışveriş işlem verileri baz alınarak hazırlandı. Bu verilere göre, 2 Nisan'da, bayramın son günü olan 1 Nisan Salı gününe göre daha fazla işlem gerçekleştiği ve 3-22 Mart ortalamasının da tutar olarak üzerinde olduğu görüldü. İşlem adetlerindeki değişimler; bayram öncesi yoğun alışveriş durumu, okul ara tatili ve 9 günlük idari tatil olması ile birlikte hava koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. İleriki günlerde birikecek verilerle daha sağlıklı bir resim görülmesi mümkün olacak.

Günlük Alışveriş İşlem Tutarları

  • 2 Nisan'da günlük alışveriş işlem tutarı 28 milyar TL olarak gerçekleşti.
  • 1 Nisan'da ise bu tutar 14 milyar TL idi.
  • Çarşamba günlerinin kıyaslandığı verilere göre, 2 Nisan Çarşamba günü saat 00.00 ile 17.00 arasında işlem tutarı 28 milyar TL oldu.
  • 26 Mart'ta işlem tutarı 28,9 milyar TL,
  • 19 Mart'ta 25,3 milyar TL,
  • 12 Mart'ta 24,5 milyar TL ve
  • 6 Mart'ta 27,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Böylece, 2 Nisan Çarşamba günü, bayramdan önceki çarşamba günü haricinde mart ayındaki diğer çarşamba günlerinden daha yüksek ciro elde edildi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber