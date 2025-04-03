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Tarım Bakanlığı'ndan Limon Suyu ve Nar Ekşisi Düzenlemesi

Tarım Bakanlığı, limon suyu ve nar ekşisi izlenimi veren ürünleri yasakladı. Tüketiciler için daha sağlıklı ve güvenilir ürünler hedefleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Nisan 2025 08:24, Son Güncelleme : 03 Nisan 2025 08:25
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Tarım Bakanlığı'ndan Limon Suyu ve Nar Ekşisi Düzenlemesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sektöründe tüketicilerin daha sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşması için önemli bir adım attı. Buna göre, "limon suyu" ve "nar ekşisi" izlenimi veren ürünler yasaklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle birlikte, taze limon suyu izlenimi veren ancak aslında limon içermeyen ürünlerin satışı yasaklandı. Bu karar, tüm Türkiye genelinde geçerli olacak ve 81 ilde uygulanacak.

Limon Suyu Yerine Limon Aromalı Ürünlere Yasak

Yeni düzenlemeye göre, "limon sosu", "limon aromalı sos" ya da "limonlu sos" gibi ifadelerle satılan, ancak gerçek limon suyu içermeyen ürünler artık raflarda yer almayacak. Bu ürünlerin tüketicilere taze limon suyu gibi satılması yanıltıcı kabul edilecek ve bu tür ürünlerin piyasaya arzı yasaklanacak.Bu adım, gıda etiketlemesi konusunda daha şeffaf bir yaklaşım getirmeyi hedefliyor. Bakanlık, bu düzenleme ile tüketicilerin daha sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşmasının yolunu açmayı amaçlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'ne yapılan eklemelerle, limon ve nar ekşisi gibi ürünlerin içeriklerinin daha şeffaf bir şekilde etiketlenmesi sağlanacak.

Nar Ekşisine Yeni Düzenleme

Limon suyu ile sınırlı kalmayan bu düzenleme, nar ekşisi ürünleri için de benzer kurallar getirdi. Artık nar suyu veya konsantresi içermeyen, içinde farklı maddeler bulunan nar ekşisi ürünlerinin satışı yasaklanacak. Bu karar, nar ekşisinin içeriğini daha net bir şekilde tüketiciye sunmayı amaçlıyor.

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