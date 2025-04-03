Edirne ve Kırklareli'nde 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçleri, yasa dışı yollarla yurda giren 20 düzensiz göçmeni yakaladı. İşlemleri tamamlanan göçmenler ilgili merkezlere gönderildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Nisan 2025 09:14, Son Güncelleme : 03 Nisan 2025 09:15
Edirne ve Kırklareli'nde, güvenlik güçlerinin yoğun çalışmaları sonucunda yasa dışı yollarla yurda giren toplam 20 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Lalapaşa ilçesinde yapılan denetimlerde 12 düzensiz göçmen tespit edildi. Bu kişiler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. Kırklareli'nde ise, Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 8 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan bu yabancı uyruklular, işlemleri tamamlandıktan sonra Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.