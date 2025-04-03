Çanakkale Ayvacık'ta Göçmen Faciası: 9 Ölü, 25 Kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yaşanan trajik olayda, düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun batması sonucu 9 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi kurtarıldı. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, gelen ihbar üzerine hızla olay yerine intikal etti. Kurtarılan göçmenler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Balıkesir ve Çanakkale'deki hastanelere sevk edildi.

Kayıp Göçmen İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 3 Nisan Perşembe günü saat 06.14'te, Ayvacık Yeşilliman açıklarında düzensiz göçmenlerin yardım çağrısı alındı. İhbarın ardından, bölgeye 3 sahil güvenlik botu ve 1 helikopter gönderildi. Arama kurtarma çalışmaları saat 06.43'te tamamlandı ve 25 göçmen sağ olarak kurtarılırken, 9 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Arama Çalışmaları ve Katılımcılar

4 bot

1 helikopter

1 Dalış Özel Timi

82 personel

Kayıp 1 göçmeni arama çalışmaları, sahil güvenlik ekipleri tarafından titizlikle sürdürülüyor. Bölgede devam eden arama çalışmaları, kayıp göçmenin bulunması için yoğun bir çaba ile devam ediyor.