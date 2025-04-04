Dolar haftayı yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 37,9420 37,9430 38,0130 38,0140 Avro 42,2270 42,2280 41,8710 41,8720 Sterlin 49,9100 49,9200 49,2900 49,3000 İsviçre frangı 44,2800 44,2900 44,5300 44,5400 ANKARA ABD doları 37,9120 37,9920 37,9830 38,0630 Avro 42,1870 42,2670 41,8310 41,9110 Sterlin 49,8500 50,6000 49,2300 49,4400