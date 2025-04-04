Dolar haftayı yükselişle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, haftayı 38,01 TL'ye yükselerek kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2025 17:32, Son Güncelleme : 04 Nisan 2025 17:45
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|37,9420
|37,9430
|38,0130
|38,0140
|Avro
|42,2270
|42,2280
|41,8710
|41,8720
|Sterlin
|49,9100
|49,9200
|49,2900
|49,3000
|İsviçre frangı
|44,2800
|44,2900
|44,5300
|44,5400
|ANKARA
|ABD doları
|37,9120
|37,9920
|37,9830
|38,0630
|Avro
|42,1870
|42,2670
|41,8310
|41,9110
|Sterlin
|49,8500
|50,6000
|49,2300
|49,4400