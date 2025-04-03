TUSAŞ ile Brezilyalı Embraer ortak üretim için iş birliği yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçen yılın eylül ayında Brezilya'ya gerçekleştirdikleri ziyaretle ilerlettikleri havacılık alanındaki iş birliği sürecini imzalanan anlaşmayla geliştirdiklerini bildirdi.

Söz konusu ülkede düzenlenen LAAD 2025 Savunma Fuarı'nda TUSAŞ ve Embraer arasında mutabakat zaptı imzalandığını belirten Kacır, "Mutabakat zaptı, sivil ve askeri platformlarda ortak AR-GE ve üretim faaliyetlerine zemin oluşturacak. Türk havacılık sanayisinin küresel ölçekteki etkinliğini, uluslararası iş birlikleriyle güçlendirmeye kararlılıkla devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TUSAŞ da konuya dair açıklamasında, "Bu anlaşmayla ortak üretim faaliyetleriyle iki şirket arasındaki iş birliği güçlenecek. AR-GE ve mühendislik alanında yeni fırsatlar değerlendirilecek. Türk havacılığının küresel ölçekteki etkinliğini artırmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.