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Otomotiv satışlarında mart rekoru

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı mart ayında 116 bin 900 adet ile rekor kırdı, elektrik ve hibrit payı yeni zirveyi gördü.

Kaynak : CNBC-e
Haber Giriş : 03 Nisan 2025 09:56, Son Güncelleme : 03 Nisan 2025 09:56
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Otomotiv satışlarında mart rekoru

Otomobil ve hafif ticari araç satışları mart ayında geçen yıla göre yüzde 6,4 artışla yeni zirve olan 116 bin 900 adete çıkarken, elektrikli ve hibrit otomobillerin pazardan aldığı pay yüzde 42'yi aşarak yeni zirveyi gördü.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre; otomobil satışları yüzde 5,5 artışla 91 bin 828 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 10,2 büyüyerek 25 bin 72 adet oldu.

Düşük kredi miktarları ve görece yüksek faizlere rağmen artan talep ve yeni modellerin pazara girişi satışların son aylarda güçlü seyretmesinde rol oynadı.

Hafif araç satışları ilk çeyrekte 276 bin 284 adet ile yüzde 6,5 düşüş kaydetmesine karşılık geçen yılki rekorun ardından tarihin en iyi ikinci performansını kaydetti.

Saf elektrikli ve hibrit otomobil satışları mart ayında geçen yıla göre yüzde 123,3 artışla 38 bin 724 adet olurken, otomobil pazarından yüzde 42,2 pay aldı.

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